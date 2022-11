Avvio sprint dell’Ortigia, l’Iren Genova Quinto non riesce a recuperare: 8-11

Genova. Nella quarta giornata di Serie A1 il Circolo Canottieri Ortigia si impone 11-8 sull’Iren Genova Quinto alla Marco Paganuzzi delle Piscine di Albaro, continuando a rimanere al comando della classifica a punteggio pieno; per i biancorossi, invece, si tratta del terzo ko consecutivo dopo quelli maturati con Savona ed Anzio.

Avvio sprint da parte della formazione siciliana, che chiude la prima metà di partita sul 7-1. Nella seconda parte la reazione dei padroni di casa, che vincono 7-4 i due parziali non riuscendo tuttavia a recuperare sugli ospiti, anche per merito di alcune parate decisive di Stefano Tempesti.

“Abbiamo pagato caro il loro break nel primo tempo – commenta il tecnico Luca Bittarello – dove non siamo riusciti a limitare le loro controfughe e a sfruttare a dovere le occasioni che abbiamo avuto, anche per merito di un Tempesti in giornata di grazia. Ci siamo portati questo svantaggio sino alla fine, ma negli ultimi due tempi ho visto una bella reazione, quella che mi aspettavo. Ora concentriamoci sulla gara in casa del Posillipo, un’ottima squadra”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – CC ORTIGIA 1928 8-11

(Parziali: 0-4 1-3 3-3 4-1)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 2, Villa, G. Molina Rios 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora 2, N. Figari, P. Mijuskovic, M. Gitto, A. Massa, Valle. All. Bittarello

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 1, Carnesecchi, A. Condemi, Di Luciano 1, Velkic, Giribaldi, J. Gorria Puga 2, F. Condemi 4, Ferrero 1, Vidovic 1, Napolitano 1, Ruggiero. All. Piccardo

Arbitri: L. Bianco e Navarra

Note. Usciti per limite falli Gitto (Q) nel terzo tempo, Villa e Figari (Q) e Vidovic (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 3/6 + 2 rigori e Ortigia 3/7 + 2 rigori. Mijuskovic (Q) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo. Espulso per gioco scorretto Mijuskovic (Q) nel quarto tempo. Valle (Q) subentra a Massaro a inizio secondo tempo. Massaro (Q) subentra a Valle a inizio terzo tempo.