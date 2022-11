Autostrade, tir finisce di traverso sulla A12: deviazione con uscita obbligatoria a Recco

Genova. Dopo l’incidente di questa mattina in A10 in cui è rimasta gravemente ferita una donna al volante di un’auto cappottata, traffico in tilt in tarda mattinata sulla A12 a causa di un tir finito di traverso in direzione Levante.

Obbligatoria l’uscita al casello di Recco con possibilità di rientrare subito in autostrada allo stesso casello. Sul tratto si sono formati alcuni chilometri di coda

Per cause da accertare il mezzo pesante ha fatto testacoda bloccando completamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze, ma per fortuna non risultano persone ferite. I tecnici di Autostrade sono al lavoro per ripristinare la circolazione.

Sul resto del nodo genovese si segnalano ancora 6 chilometri di coda in conseguenza dell’incidente tra Arenzano e il bivio A10/A26, dove i rallentamenti sono causati anche dai cantieri.