Autostrade, tamponamento a catena in A12: quattro auto coinvolte, tre feriti, traffico in tilt

Chiavari. Traffico nel caos sull’autostrada A12 a causa di un incidente tra quattro auto avvenuto allo scambio di carreggiata tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno.

È successo poco prima delle 16.30 Il bilancio è di tre feriti portati al pronto soccorso di Lavagna, tutti in codice giallo con ferite lievi. Altre persone sono rimaste coinvolte ma non hanno riportato lesioni tali da richiedere il trasporto in ospedale.

Gravi però le ripercussioni sul traffico: nel tardo pomeriggio si segnalano 8 chilometri di coda in direzione Livorno, a partire da Recco. Altri 6 chilometri di coda si registrano tra Rapallo e Chiavari in direzione Genova.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 del Tigullio e tre ambulanze: Croce Bianca di Rapallo, Volontari del Soccorso di Rapallo e Croce Rossa di Lavagna. Presente anche la polizia stradale.