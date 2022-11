Autostrade: mattinata di traffico in A12, A7 e A26 per lavori e cantieri sulla tratta

Genova. Mattinata di code e traffico sulla rete autostradale ligure. Si registrano code e traffico in A12, A7 e A26 per lavori e cantieri sulla tratta.

In particolare in A12, si registra coda di 1 chilometro tra Recco e Chiavari, in direzione Livorno, per lavori. Coda anche tra Rapallo e Recco, sempre in direzione Livorno, per lavori.

In A7, si registra coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria, in direzione Genova. E si aggiunge coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Infine, sulla A26, si registrano due chilometri di coda tra Ovada e Masone per lavori, in direzione Genova Voltri.