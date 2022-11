Autostrade, cinghiale investito e ucciso da un’auto al casello di Genova Est

Genova. Un cinghiale è stato investito in serata nei pressi del casello di Genova Est, all’uscita dell’autostrada A12. Nonostante i soccorsi, l’animale è morto in seguito all’impatto.

È successo poco prima delle 19.00 vicino al ponte dell’acquedotto storico. A travolgere l’ungulato è stata un’autovettura, illeso il conducente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i veterinari della Asl, ma per il cinghiale non c’è stato nulla da fare. Per la rimozione è poi intervenuta una ditta specializzata.

A causa dell’incidente si sono registrati disagi al traffico, risolti in qualche decina di minuti.