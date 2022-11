Varazze. Incidente questa sera sull’autostrada A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova: un escavatore, per cause da chiarire, ha centrato un viadotto ed è rimasto incastrato.

A seguito dell’incidente si è subito creata una coda di 2 km tra Celle Ligure e Varazze. Il tratto autostradale al momento è stato chiuso tra Celle Ligure e Varazze.

I tecnici di Aspi, come gli agenti della polizia stradale, sono sul posto per comprendere la dinamica del sinistro e valutare i danni. Ora il ponte è stato messo in sicurezza e chiuso al traffico.

Il viadotto colpito dal mezzo che si occupava di scarificare l’asfalto si trova nella zona della Vignetta, poco prima del casello autostradale di Varazze, tra Santa Caterina e i Piani d’Invrea.

Sul manto autostradale sono presenti i calcinacci caduti a seguito dell’impatto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

guarda tutte le foto 26



A10, escavatore colpisce viadotto

“Ho sentito un forte boato” racconta una testimone che, al momento dell’incidente, si trovava in casa, a pochi passi del viadotto colpito. “Sembrava uno scoppio di una gomma ma poi mi sono resa conto che il rumore era troppo forte e ho pensato a qualcosa di più grave” aggiunge.

“Il cavalcavia colpito che collega la Vignetta con il resto della città è stato chiuso per le verifiche in corso da parte del personale dell’autostrada, perchP la pubblica incolumità è la priorità. Solo quando ci diranno che la situazione è regolare il traffico verrà riaperto. Per ora si può passare solo a piedi” spiega il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici. Al di là del ponte ci sono residenti, ma è presente anche un campeggio e un residente: “Sono una sessantina le persone all’interno di queste aree e che al momento di trovano isolate, ma nel caso ci fossero emergenze i soccorsi sono già stati allertati in modo da poter intervenire immediatamente” aggiunge il primo cittadino.