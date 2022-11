Autobus gratis a Genova, Bucci: “Obbiettivo reale entro due anni, ma non prometto nulla”

Genova. “Bus gratis per tutti? Servono tra i 65 e i 70 milioni all’anno da trovare, alcuni li stiamo trovando e se mettiamo la congestion charge, una tassa per circolare in centro come succede ad esempio a Milano, vediamo dove arriviamo. Possiamo riuscire a farlo in un anno, un anno e mezzo, forse due ma non prometto nulla. Di certo saremmo tra le prime a farlo in Europa e i primi in Italia”.

Così Marco Bucci, sindaco di Genova, intervistato dall’Ansa a margine dell’inaugurazione di piazza Rizzolio a Cornigliano, parla ancora una volta della possibilità che tutto il trasporto pubblico in città possa diventare gratuito. Ormai da quasi un anno è attiva la sperimentazione che vede gratis l’uso degli “impianti verticali”, ascensori, funicolari, cremagliera e della metropolitana dalle 10 alle 18.

“La mobilità deve diventare un servizio come l’acqua o l’elettricità se tu vai sull’autobus senza pensare al biglietto caspita se viene voglia di usarlo – continua Bucci – isogna arrivare ad avere il trasporto facile come a casa quando accendi la luce”.

Il sindaco parla anche di alcuni progetti innovativi per gestire la mobilità urbana. “Stiamo completando la digitalizzazione completa di tutta la viabilità della città, incluse le autostrade e poi forse anche la città metropolitana. Dobbiamo sapere chi si muove, come si muove e dove va“.

“Questo serve per tantissime cose: ad evitare le code o allungare i semafori se c’è coda oppure a diminuire il tempo semaforico se non c’è nessuno. In particolare gestire i parcheggi – prosegue – ci sarà una app che ti dice dove c’è un parcheggio e quando entri in una strada ci sarà un sistema che ti dirà proprio dove ci sarà un posto libero, senza doverlo cercare. E ovviamente ci saranno benefici per chi entrerà in città in maniera ecologica“.