Auser Liguria, Fulvia Veirana eletta nuova presidente dell’associazione

Genova. Fulvia Veirana, ex segretaria generale della Cgil Liguria, è la nuova presidente Auser Liguria. Veirana prende il posto di Ileana Scarrone alla quale va il ringraziamento di tutta l’associazione per il lavoro svolto negli anni della sua presidenza.

Fulvia Veirana è stata eletta ieri pomeriggio nel corso dell’assemblea Auser Liguria, riunitasi presso Villa Bombrini a Cornigliano, alla quale hanno partecipato tra gli altri il presidente nazionale di Auser Domenico Pantaleo e il segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà.

Dopo una lunga militanza sindacale nella quale ha ricoperto diversi incarichi, Fulvia Veirana assume la direzione di Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

A margine dell’incontro il presidente nazionale di Auser Domenico Pantaleo ha espresso tutta la sua gratitudine alla presidente uscente Ileana Scarrone per la passione con la quale ha supportato l’associazione nell’arco di questi anni e ha formulato un sentito ringraziamento e gli auguri di buon lavoro alla neo eletta Veirana.

Anche il segretario generale Calà si è congratulato con Veirana per il nuovo incarico e le ha rappresentato gli auguri da parte di tutta l’organizzazione. Per Maurizio Calà, l’attività di Auser soprattutto in Liguria”ricopre un ruolo importantissimo nel rapporto con gli anziani che spesso trovano nelle attività dell’associazione non solo un fattivo sostegno, ma anche un grande supporto morale”.