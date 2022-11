Attesa per la sentenza sull’ineleggibilità di Bucci, Renzi solidale con il sindaco: “Siamo alle barzellette”

Genova. “So che ti stanno rompendo le scatole per una cosa formale, ma siamo alle barzellette, nominato commissario dal governo non avresti potuto essere eletto sindaco, non esiste”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva e del terzo polo, a Genova per la presentazione della nuova edizione del suo libro “Il mostro”, prima di salire sul palco dell’auditorium dell’Acquario ha scambiato qualche parola con il sindaco di Genova Marco Bucci. Sindaco che, lo ricordiamo, è sostenuto indirettamente da renziani e calendiani eletti con la lista civica Genova Domani, “e che continueremo a sostenere anche se dovessimo concorrere a fare cadere la destra al governo nazionale”, ha ribadito Renzi.

La “barzelletta” è, come noto, la vicenda giudiziaria che vede Marco Bucci attendere, così come i ricorrenti nella questione, la decisione del tribunale civile di Genova sulla ineleggibilità di Bucci stesso in base a una norma del Testo unico degli enti locali, ovvero l’incompatibilità tra i ruoli di sindaco e commissario – nel caso di Bucci straordinario, alla ricostruzione del Viadotto Polcevera – in caso di elezione. Dall’udienza sono passati ormai 10 giorni e si attende la sentenza del collegio di giudici presieduto da Mario Tuttobene.

Matteo Renzi e Marco Bucci hanno parlato anche del futuro arrivo della regata The Ocean Race a Genova, la prossima primavera. Il senatore ha promesso al sindaco che sarà presente al Grand Finale della prestigiosa competizione internazionale “anche se di vela non capisco molto”. Insieme a Matteo Renzi anche Raffaella Paita, senatrice ligure di Italia Viva, che già nei giorni scorsi aveva fatto il suo endorsement per Bucci sulla questione dell’ineleggibilità.

Renzi a tutto campo anche sulla politica nazionale, naturalmente. “A chi vuol fare cadere la Meloni dò appuntamento alle elezioni europee del 2024” ha dichiarato. “La Meloni andrà fatalmente in difficoltà nei prossimi mesi, la mia scommessa politica è che da qui alle elezioni europee del 2024 questo Governo inizierà a mostrare i segni dell’affaticamento. Che arrivi alle europee con il fiato corto, se le cose andranno male per gli italiani noi cercheremo di trovare una soluzione diversa, si tratta di saper aspettare”.

“Il Governo Meloni le pensioni minime a 1.000 euro le fa? – ha proseguito il leader di Italia Viva – No. Avevano detto che avrebbero fatto finire la ‘pacchia’, a me sembra che abbiano bisogno di spendere velocemente i 209 miliardi del Recovery Fund e ho paura anche che stia arrivando una brutta recessione. Le promesse della destra svaniranno”.

Sull’auspicio di diventare, come Terzo Polo, il primo partito nel 2024 Renzi spiega: “Dall’altra parte non mi pare che né il Pd né il M5S siano credibili. Il Terzo Polo può fare la differenza, sono convinto che possiamo essere i primi. Il 51% in Italia non lo ha mai raggiunto nessuno, negli ultimi 60 anni un solo partito ha raggiunto più del 40%, nel 2014, prima che D’Alema e tutti gli altri rompessero il giocattolino. Prendere il 51% come singolo partito mi sembra complesso però noi possiamo fare un buon risultato perché la Meloni è al 26% però tra un po’ inizierà a calare, perché la gente inizierà a vedere che le promesse non si traducono in realtà”.