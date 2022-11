Arrestato genovese specializzato nel vol à la portière: almeno 15 colpi da luglio a oggi

Genova. Almeno 15 colpi da luglio e altri di cui potrebbe essere responsabile ma che non sono stati inseriti nella richiesta di misura di custodia cautelare in carcere che, dopo aver ottenuto il via libera del gip, è stata eseguita ieri dai carabinieri di Recco.

A finire in manette un 42enne genovese residente ad Avegno specializzato nel ‘vol à la portière‘, vale a dire nel furto a bordo di un’auto magari ferma al semaforo o a fare rifornimento degli oggetti che si trovano sul sedile magari attraverso il finestrino abbassato o la portiere non chiusa con la sicura aver spaccato il vetro. In altri casi attendeva che il guidatore scendesse dall’auto per spaccare il vetro e rubare all’interno del mezzo.

Il ladro, che ha problemi di tossicodipendenza, sceglieva come vittime preferibilmente donne anziane che erano sole alla guida.

La refurtiva veniva rapidamente venduta al migliore offerente per ricavarne piccole dosi di droga. Il 42enne è stato portato nel carcere di Marassi.