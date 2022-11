Area ex Colisa, rinnovato il contratto ad Aspi per la temporanea occupazione dell’area

Genova. Rinnovato il contratto di temporanea occupazione per pubblica utilità dell’area ex Colisa per complessivi 111 mesi alle medesime condizioni economiche del precedente.

L’accordo è stato sottoscritto lo scorso 26 ottobre tra Sviluppo Genova e Autostrade per l’Italia. L’area dunque verrà occupata dal 1 dicembre 2022 al 1 marzo 2032.

“Il rinnovo del contratto – spiega Franco Floris, amministratore unico di Sviluppo Genova – consente a Sviluppo Genova sia di confermare le positive previsioni di piano con relativo consolidamento delle prospettive di crescita sia di ridurre sensibilmente la propria esposizione finanziaria”.