Ansaldo energia, sciopero e lavoratori in presidio sotto la direzione: “Vogliamo risposte o non ce ne andremo”

Genova. E’ esplosa ancora una volta con uno sciopero improvviso e dichiarato unitariamente da Fiom, Fim e Uilm la rabbia dei lavoratori di Ansaldo Energia.

I lavoratori sono scesi nel piazzale per dar vita a un presidio sotto la direzione aziendale: “Macchinari non riparati, mancanza del legno per imballare, tutti sintomi di una situazione inaccettabile. Si chiede all’amministratore delegato di dare spiegazioni sul perché la fabbrica venga lasciata lentamente morire” dicono i sindacati.

“Serve la ricapitalizzazione e servono nuove commesse” ricordano. I lavoratori annunciano che “non scioglieranno il presidio fino a ché non riceveranno risposte chiare”.

“Quella che stiamo passando in questo periodo è una situazione che vedo per la prima volta in 16 anni, cioè da quando sono in questa azienda – ha ricordato ai colleghi il coordinatore dell’rsu Federico Grondona – C’è un problema di carichi di lavoro ma che è un problema soprattutto in prospettiva perché al momento qualcosa da fare ancora c’è ma soprattuto c’è un problema di liquidità che deve essere affrontato con la famosa ricapitalizzazione sebbene ci siam conquistati l’impegno della cup e con questa mancanza di liquidità la fabbrica sta morendo piano piano”.

Già ieri l’rsu della Fiom aveva fatto circolare un volantino con le immagini della lussuosa cena a Roma per la ‘Ansaldo User call’, tra sculture e reperti archeologici, in contrapposizione con i macchinari guasti dell’azienda a Campi e della mancanza di pezzi di ricambio per aggiustarli. “Ai responsabili di tutto questo diciamo ‘Vergogna’ concludeva il volantino.