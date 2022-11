Ansaldo energia, la promessa dell’ad Marino ai lavoratori: “Senza ricapitalizzazione a fine anno mi dimetto”

Genova. Non ha tergiversato l’amministratore delegato Giuseppe Marino nell’incontro avuto questa mattina con una folta delegazione di lavoratori di Ansando energia in sciopero e presidio sotto la direzione aziendale: ha fornito alcuni nuleri per rassicurare sulle commesse e soprattuto ha detto che la ricapitalizzazione arriverà entro la fine dell’anno. E ha aggiunto, stringendo la mano dei delegati per sancire il carattere ufficiale dell’affermazione che se la ricapitalizzazione non arriverà entro la fine del 2022 il 1 gennaio 2023 si dimetterà.

Rispetto ai carichi di lavoro Marino ha spiegato che è arrivato l’anticipo (circa 4 milioni di euro) dal cliente per 4 turbine destinate all’Azerbaigian. “Mancano però sempre le commesse italiane – dice l’rsu in una nota in cui riassume i contenuti dell’incontro – Su quello siamo completamente fermi”

Sulla mancanza di liquidità, che stamani ha portato all’ennesimo sciopero, l’azienda ha spiegato che “questo mese arriverà una boccata di ossigeno grazie a 26 milioni di euro legati a pagamenti di lavori pregressi”.

Rispetto alle dimissioni annunciate in caso di mancata ricapitalizzazione i lavoratori chiariscono che l’unico obiettivo è “salvare l’Ansaldo e tutti i suoi lavoratori e lavoratrici, non ne facciamo mai e non ne faremo mai una questione personale ma allo stesso tempo ricordiamo a tutti che per noi una stretta di mano vale Quanto una firma”.

Ora “aspettiamo l’incontro con il Governo chiesto dalle istituzioni locali, Regione e Comune: sono passati già 9 giorni e non abbiamo ancora una data e il Governo non può girarsi dall’altra parte su Ansaldo Energia”.

“Auspichiamo che venga rispettata la scadenza fissata da Marino per la ricapitalizzazione – commentano il segretario generale FIM Cisl Liguria Christian Venzano e il Responsabile RSU Ansaldo Energia della FIM Cisl Andrea Capogreco – che è fondamentale per il futuro dell’azienda. Ma serve anche l’incontro col Governo che deve dare garanzie legando Ansaldo Energia a quello che sarà il piano energetico nazionale che ancora non conosciamo perché bisogna garantire la sostenibilità dell’azienda con un piano industriale concreto per il rilancio di Ansaldo Energia”.