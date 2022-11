Ansaldo energia, i sindacati chiedono un incontro Toti e Bucci: “La situazione in fabbrica è disastrosa”

Genova. I segretari di Fiom, Fim e Uilm Stefano Bonazzi, Christian Venzano e Antonio Apa hanno scritto una lettera al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci per chiedere un incontro urgente alle istituzioni locali sulla situazione di Ansaldo Energia.

“La situazione reale è ben diversa da quella uscita su alcuni articoli di stampa che citano bozze di piano industriale dove tutto sembra andare molto bene” dice il coordinatore dell’Rsu Federico Grondona – perché la situazione reale all’interno della fabbrica è un disastro”

“Non ci sono ordini ci sono decine e decine di milioni di scoperto con i fornitori, non arrivano gli strumenti e quindi la fabbrica si sta fermando. Sono le ragioni che ci hanno portato a far la lotta” aggiunge.

E La ricapitalizzazione “dopo aver conquistato con gli scioperi l’impegno a far si che ci fosse subito è stata invece rinviata al 2023 senza nemmeno una data” dice Grondona. “Chiediamo un incontro a Bucci e a Toti proprio per spiegare la reale situazione di Ansaldo”.

Secondo quanto appreso l’incontro è già stato convocato per mercoledì 9 novembre.