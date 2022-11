Ansaldo energia, da istituzioni e sindacati richiesta congiunta di un tavolo urgente a Roma

Genova. E’ durato poco più di un’ora il tavolo convocato dalla Regione Liguria insieme al Comune di Genova per rispondere a una richiesta di Fiom, Fim e Uilm sulla vertenza di Ansaldo energia.

Al tavolo oltre ai segretari dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil Stefano Bonazzi, Christian Venzano ed Antonio Apa e all’rsu di Ansaldo, c’erano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Le parti, dopo che i sindacati hanno chiarito e ribadito che la situazione dell’azienda non sarebbe quella florida tracciata in alcuni recenti articoli di stampa, hanno convenuto nella necessità di chiedere congiuntamente un incontro al governo per capire le reali prospettive di Ansaldo.

Secondo l’rsu infatti l’azienda avrebbe enormi debiti con i fornitori, macchinari che non arrivano e zero ordini e la ricapitalizzazione rinviata al prossimo anno rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione, dopo la lotta dei lavoratori che è arrivata all’occupazione dell’aeroporto proprio per ottenere garanzie sull’innesto di liquidità immediata per un’azienda che secondo i sindacati “si sta fermando”.

“Prendiamo atto dell’atteggiamento delle istituzioni locali – commenta il segretario della Fiom Stefano Bonazzi – e attendiamo la lettera e soprattutto la data di un incontro con l’azionista di maggioranza di Aen”.

“Rilanciare Ansaldo Energia, attraverso un percorso che consenta la ripresa del settore, strategico per l’impresa, delle turbine a gas di cui è campione nazionale e nel contempo lavorare per le nuove filiere legate al nucleare e alle energie rinnovabili. Questo è l’obiettivo che deve essere condiviso da tutti ed è per questo che Regione Liguria, Comune di Genova, in accordo con le delegazioni sindacali, chiedono un incontro urgente ai ministeri del Lavoro, Economia e Finanze, e Imprese per avviare un percorso condiviso tra forze sociali, istituzioni e management aziendale”, commentano al termine dell’incontro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

“L’iter che speriamo possa essere attuabile – hanno aggiunto – è quello che ci era stato prospettato con un piano industriale definito entro il mese di novembre, con il mantenimento del gas e con investimenti sulle energie sostenibili e sul nucleare. Il nostro impegno è che venga istituito un tavolo di lavoro con il Governo in modo da mettere Ansaldo in sicurezza nel più breve tempo possibile”.

“Ansaldo Energia è un patrimonio industriale e occupazionale, oltreché champion nazionale centrale e strategico per le politiche di vera modernizzazione energetica, che dobbiamo in ogni modo preservare e sviluppare con una chiara mission e opportuni mezzi – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Sarà nostra cura rappresentare al meglio questa esigenza sul tavolo del nuovo governo che, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, ne è azionista di maggioranza, confidando che aziende di così alto valore possano rientrare in una strategica politica industriale che porti a importanti investimenti sul medio-lungo termine”. –