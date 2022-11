Ansaldo Energia: 550 milioni per il salvataggio, ora si attende l’ok di azionisti e banche

Genova. Una manovra da 550 milioni. Ammonta a questa cifra l’aumento di capitale previsto dal consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia, che ieri ha comunicato agli azionisti e alle banche finanziatrici le linee guida della proposta di manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale.

Il rafforzamento patrimoniale da 550 milioni comprende una consistente iniezione di liquidità (300 milioni), ma anche la conversione in equity del prestito soci erogato da Cdp Equity (gruppo Cdp, che detiene la proprietà per l’88%, al 12% c’è Shanghai Electric): sia della quota capitale, pari a circa 200 milioni, sia degli interessi maturati, pari a circa 50 milioni. Per conversione in equity si intende appunto la conversione dei crediti in azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi.

Inoltre la scadenza delle linee di credito bancarie in pool, attualmente prevista al 2023, verrà estesa al 2027 con connesso adeguamento dei relativi parametri finanziari e con il mantenimento delle linee per cassa e per firma in essere.

Ultimo punto: l’estensione al 2028 della scadenza del prestito obbligazionario nei confronti degli investitori istituzionali del valore di 350 milioni attualmente prevista al 2024.

L’invio agli azionisti e l’incontro con le banche del pool (sono 13) di ieri sono avvenuti nell’ambito delle attività per la negoziazione e definizione della manovra di rimodulazione dell’indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale, a sostegno dell’esecuzione del nuovo Piano Industriale.

“La Società − si legge in una nota − proseguirà le interlocuzioni con le banche finanziatrici e con gli azionisti, con l’obiettivo di verificare il loro sostegno alla manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale, al fine di arrivare alla definizione e alla condivisione della stessa con tutti gli stakeholder (ivi inclusi i portatori del prestito obbligazionario)”.

In sostanza occorre l’ok delle banche.

Ad agosto Ansaldo Energia aveva comunicato che, anche a causa della guerra in Ucraina e dell’aumento dei costi dell’energia, non sarebbe stata in grado di raggiungere gli obiettivi finanziari delineati nel budget 2022 e di conseguenza di essere in una situazione di tensione finanziaria e nell’impossibilità di realizzare l’attuale piano industriale. Tra gli obiettivi annunciati dal management anche lo sviluppo di Ansaldo Green Tech e Ansaldo Nucleare anche attraverso possibili joint venture e partnership industriali nel panorama nazionale e internazionale.

Il risultato economico del Gruppo è negativo per 442 milioni di cui 390 milioni determinati dalla richiamata svalutazione e i residui 52 milioni determinati da 13 milioni di oneri non ricorrenti, 15 milioni di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali da Ppa (purchase price allocation), 23milioni di oneri finanziari e 2 milioni di imposte.

Ansaldo Energia ha debiti netti verso terzi di 787 milioni, rispetto ai 619 milioni del dicembre 2021. A questo dato si aggiungono 242 milioni di finanziamento soci, rispetto ai 236milioni del dicembre 2021. Tale incremento è determinato dal cash flow operativo negativo di 143milioni (prevalentemente capitale circolante), oneri finanziari (inclusi interessi shareholder loan) negativo di 23 milioni e altri 10 milioni in meno di investimenti strategici.

L’amministratore delegato Giuseppe Marino aveva recentemente annunciato, in un incontro con i sindacati, che in caso di mancata decisione sull’aumento di capitale da parte di Cassa depositi e prestiti si sarebbe dimesso il primo gennaio.

In questi giorni, almeno, dovrebbe arrivare una boccata di ossigeno: 26 milioni di euro in pagamento di lavori pregressi.