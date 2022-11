Animalisti in consiglio comunale: “I cani a Monte Contessa devono essere portati fuori una volta al giorno”

Genova. “Anche io voglio uscire” questo il messaggio stampato su alcuni fogli A4 portati in aula rossa, durante il consiglio comunale, dagli esponenti di alcune associazioni animaliste. Sui fogli, oltre alla scritta, la fotografia dei tanti cani ospitati al canile di Monte Contessa.

La protesta simbolica nonostante l’incontro avvenuto in mattinata tra i rappresentanti delle associazioni e l’assessore comunale agli Animali Francesca Corso. “È stato un incontro proficuo per fare il punto sulle azioni che come amministrazione stiamo portando avanti con il comune obiettivo di garantire il benessere per gli animali”, aveva detto l’assessore.

Le associazioni hanno denunciato come i cani ospitati nel canile comunale non vengano rispettati gli stardard minimi in merito alla conduzione quotidiana dei quattrozampe nelle aree di sgambo. Una situazione riscontrata anche dalla civica amministrazione.

“Abbiamo già provveduto a contestare le inadempienze al gestore che ha 15 giorni per risolverle. Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione”, conclude Corso.