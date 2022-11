Ancora sangue sulle strade di Genova: moto investe pedone nella notte, tre feriti gravi. Centauro intubato

Genova. Gravissimo incidente nella notte a Sturla, dove in via Cinque Maggio, all’altezza con l’incrocio con via del Tritone, poco dopo l’una, una moto con due persone a bordo avrebbe investito un pedone finendo poi rovinosamente a terra. Sarebbero tre i feriti gravi, di cui uno gravissimo intubato sul posto e portato in rianimazione al San Martino di Genova.

Ancora non nota l’esatta dinamica e l’identità delle persone coinvolte. Ad avere la peggio il guidatore della moto, sbalzato violentemente a terra: i soccorritori, arrivati in pochi minuti, riscontrate le gravi fratture e la situazione, hanno optato per una intubazione sul posto, prima di procedere al trasporto in terapia intensiva, dove la vittima sarebbe arrivata non cosciente.

Codice rosso anche per le altre due persone coinvolte, il passeggero della moto e il pedone travolto: per loro, per fortuna, nessuna ferita grave anche se, vista la dinamica dell’incidente, sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso sempre al pronto soccorso del San Martino.

Intervenuta anche la polizia locale che per permettere i soccorsi e i rilievi del caso ha chiuso via Cinque Maggio al traffico veicolare per circa due ore.

(Foto d’archivio)