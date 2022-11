Anche a Genova il roadshow di “Rinascita manageriale”, 4 milioni per le aziende che assumono manager inoccupati

Genova. Fa tappa a Genova il roadshow dedicato allo sviluppo delle competenze manageriali e alla presentazione di “Rinascita manageriale”, l’iniziativa di politica attiva per la ripresa del Paese promossa da 4.Manager per valorizzare il patrimonio manageriale italiano a beneficio della crescita delle imprese.

All’evento, organizzato da Confindustria Liguria, Federmanager Liguria e 4.Manager che si è tenuto oggi presso l’Auditorium di Confindustria Genova con un incontro dal titolo “Rinascita Manageriale: Politiche attive per la ripresa del sistema produttivo”, hanno partecipato Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Liguria, Mario Cardoni, Direttore Generale di Federmanager, Luca Barigione Presidente di Federmanager Liguria, Fulvio D’Alvia, Direttore Generale di 4.Manager, Federico Sacchi Amministratore Delegato Cdi Manager, Riccardo Rosi, Amministratore Delegato Unimpiego Confindustria e Giuseppe Torre, Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio di 4.Manager.

Secondo le elaborazioni e le stime dell’Osservatorio 4.Manager, in Liguria la difficoltà di reperimento di figure dirigenziali riscontrata dalle imprese è pari al 35%.Nel settore manifatturiero, nell’ultimo triennio, si osserva una leggera contrazione del numero di imprese attive sul territorio ligure, pari a -1,1% e inferiore rispetto al dato nazionale (-2,5%); mentre il numero di dirigenti presenti in Liguria mostra una riduzione pari a -0,9%, in linea con quanto riscontrato sul piano nazionale (-1,0%) e a Genova dello -0,7%.

Di contro, l’Osservatorio 4.Manager rileva che nel mese di Ottobre 2022, in Italia e in Liguria, si assiste a un progressivo aumento della domanda di competenze legate alla transizione sostenibile, alla transizione energetica e all’export e internazionalizzazione; la maggiore richiesta, per quanto riguarda la provincia di Genova, si osserva per le competenze legate alla transizione sostenibile.

Ecco perché a fronte dei dati sul mismatch tra domanda e offerta diventa fondamentale l’iniziativa di 4.Manager “Rinascita Manageriale”, un progetto mai sperimentato in Italia in ambito manageriale a livello nazionale che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro, sotto forma di rimborso spese per le attività di assessment aziendale e per la ricerca e selezione del personale, a favore delle aziende che assumono un manager inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager in 4 settori aziendali considerati strategici: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione del lavoro post-Covid ed export. In particolare, tale rimborso spese copre fino a un massimo di 30.000 euro, nel caso in cui il manager venga assunto a tempo indeterminato e fino a un massimo di 15.000 euro, nel caso in cui il manager venga assunto a tempo determinato o attraverso un contratto di Temporary management. Inoltre, sono previsti: una copertura dei costi lato azienda per l’iscrizione al FASI e l’accesso gratuito per il manager a una piattaforma di e-learning.

Fulvio D’Alvia, Direttore generale di 4.Manager

“4.Manager punta su Rinascita Manageriale non solo come strumento di “politica attiva” ma anche come leva di “politica industriale”. Oggi le imprese chiedono competenze nuove per sfruttare al meglio le opportunità legate alle transizioni sostenibili ed energetiche. Occorre quindi massimizzare il rilancio del sistema produttivo attraverso un’iniezione di competenze manageriali ad alto valore aggiunto. L’attività di 4.Manager si pone, per questo, l’obiettivo di essere un propulsore di competitività e competenze a supporto delle imprese, per ridurre le asimmetrie di mercato e contribuire a realizzare uno sviluppo sostenibile”.

Luca Barigione, Presidente di Federmanager Liguria

“Federmanager è orgogliosa di aver promosso, insieme a Confindustria Liguria e a 4.Manager, Rinascita Manageriale, iniziativa all’avanguardia nell’ambito delle politiche attive ad alto valore aggiunto, che consente di rispondere ad alcuni obiettivi fondamentali: 1) sostenere il rilancio e, appunto, la rinascita del sistema produttivo del Paese; 2) mettere a disposizione del territorio e delle imprese le competenze dei nostri Manager, valorizzandone così il ruolo e il contributo come elemento trainante per la crescita e lo sviluppo industriale; 3) agevolare l’incontro fra domanda e offerta di competenze manageriali ad alto valore aggiunto, con un approccio win-win per aziende, manager e territorio”.

Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Liguria

“L’incertezza geopolitica sta incidendo pesantemente sulla sostenibilità delle imprese, con particolare riguardo ai costi dell’energia, alla catena di fornitura e alla chiusura di importanti mercati esteri: da qui l’urgenza, evidenziata dall’Osservatorio 4.Manager, di dotarsi di adeguate competenze in materia di transizione ecologica ed energetica, di export e di internazionalizzazione. In questo contesto, l’iniziativa ‘Rinascita manageriale’ costituisce un’interessante opportunità per le aziende che hanno necessità di rivedere i propri processi produttivi, organizzativi e commerciali al fine di conquistare o consolidare quote di mercato”.