Amt, parte il maxi piano di alienazioni: 160 vecchi bus da rottamare in due anni

Genova. Un maxi piano di alienazione da completare entro il 2024, per disfarsi dei bus più vecchi e inquinanti che saranno sostituiti via via da macchine più ecologiche. È l’obiettivo del bando di gara pubblicato da Amt, che punta a liberarsi di 160 vetture da rottamare con una base minima di offerta per l’intero lotto pari a 160mila euro (mille euro per ciascun mezzo).

Si tratta soprattutto di autobus provenienti dal servizio urbano (132) ma anche corriere extraurbane (27). Diverse le dimensioni interessate: a finire dal demolitore nei prossimi due anni saranno 24 mezzi da 11 metri, 38 da 12 metri, 2 da 6 metri, 24 da 7-8 metri e 40 da 9 metri. Amt, si legge nel bando, “costituirà lotti di alienazione di circa 10 bus e ne darà informazione al fornitore con almeno 10 giorni solari di anticipo”. Le spese di ritiro presso le rimesse saranno a carico degli acquirenti.

Si tratta di un’ulteriore mossa rispetto al bando per la vendita di 43 bus inquinanti che all’inizio del 2023 diventeranno fuori legge. Ai sensi delle normative anti-inquinamento il parco mezzi da dismettere entro l’anno prossimo ammonterebbe a ben 218 veicoli (circa un terzo del totale). E nonostante il sindaco Marco Bucci abbia promesso più volte la completa elettrificazione del trasporto pubblico genovese entro il 2025, Amt chiederà “in via precauzionale” una deroga per usare bus Euro 2 fino al 31 marzo 2023 e bus Euro 3 fino al 31 dicembre 2026.

A dare un contributo al rinnovo del parco mezzi sarà il progetto dei quattro assi di forza, arrivato alla gara per la progettazione esecutiva e i lavori, che comprende l’acquisto di 145 mezzi elettrici da 18 metri finanziati direttamente dal ministero dei Trasporti. In questo modo, grazie alla revisione della rete conseguente all’istituzione delle nuove linee, Amt potrebbe fare a meno di circa 120 dei bus attualmente in servizio.

Nel frattempo, se da un lato si preparano le dismissioni, dall’altro sono in programma ulteriori arrivi di bus completamente elettrici. “Nei prossimi mesi arriveranno 30-35 bus Irizar e Rampini come quelli che abbiamo già acquistato – spiega il presidente di Amt Marco Beltrami -. Si tratta di vetture da 8 metri e 10,5 metri. La taglia su cui abbiamo più problemi a reperire mezzi è 9 metri: su alcune linee stiamo valutando di impiegare mezzi più piccoli, altrimenti si rischia di non riuscire a coprire le necessità del servizio”.