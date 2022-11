Amt, lo ‘squadrone’ di 17 controllori per la verifica intensiva: 170 passeggeri senza biglietto su 2948

Genova. Doppia verifica intensiva la scorsa settimana per il personale di controllo AMT sul territorio metropolitano. Dopo quella organizzata a Chiavari mercoledì 9 novembre, i Verificatori di Titoli di Viaggio AMT sono tornati in azione sul territorio genovese con una nuova attività ad alta visibilità. Venerdì 11 novembre, al pomeriggio, una squadra composta da 17 VTV ha controllato i passeggeri a bordo bus e sulla fermata via Cadorna / via Fiume, in direzione piazza De Ferrari.

Le verifiche hanno interessato le linee urbane 16, 17, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 49 e 85.

Nel corso dell’operazione i VTV hanno controllato i titoli di viaggio di 2.948 persone, rilevando 170 situazioni irregolari: 45 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato pari al 5,8%.

L’attività di verifica dei titoli di viaggio non è solo strategica in un’ottica di tutela dei ricavi aziendali, ma rappresenta prima di tutto un dovere e un atto di rispetto nei confronti della grande maggioranza dei cittadini che utilizza correttamente il servizio di trasporto pubblico. Proprio con questi obiettivi AMT ha recentemente avviato il nuovo Piano di verifica e controllo: un piano, nel quale rientra anche la verifica di venerdì, che prevede azioni intensive più frequenti e ravvicinate, eseguite da squadre di VTV numerose e miste, in hub di interscambio o ad alto transito di linee urbane e provinciali. Tutto ciò continua a essere affiancato dai controlli mirati e ordinari, che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori su tutto il territorio metropolitano.