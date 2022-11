Amt Genova, riattivata le procedura di selezione per autisti: domande entro il 15 dicembre

Genova. Amt ha aperto le selezioni per i profili di operaio esperto meccatronico bus e ha riattivato la procedura di selezione Autista domani“ per formare l’ultima graduatoria per personale da impiegare su bus urbani ed extraurbani anche senza requisiti necessari per il contratto di apprendistato e patente D + CQC al momento della presentazione della domanda.

Soddisfazione da parte della segreteria di Orsa Tpl Genova: “Finalmente si attivano nuovamente graduatorie e aperture a nuove assunzioni. Il nostro sindacato come sempre è attivo per l’assistenza, le informazioni e i corsi preparatori per partecipare ai concorsi senza chiedere nulla come di consueto. Dopo la pubblicazione delle graduatorie per gli autisti, si procede anche con le candidature non ancora in possesso dei requisiti per apprendistato e/o senza patente D e/o CQC al momento della presentazione della domanda. Entro il 15 dicembre chi ancora non si è registrato nel database può farlo perché Amt ha deciso di rapire i termini di iscrizione alla Selezione”.

Prosegue la segreteria: “Per quanto riguarda invece il secondo bando nello specifico l’operaio esperto meccatronico bus opera all’interno dei depositi e delle officine di Amt dislocate nel territorio metropolitano: Sestri Levante, Carasco, Rapallo, Savignone e Campo Ligure. Deve saper usare una strumentazione diagnostica specifica, attrezzature meccaniche tipiche di Officina e strumenti di precisioni per le attività di manutenzione programmata e correttiva prevalentemente su Autobus o automezzi”.

I requisiti e le modalità per candidarsi sono disponibili sul sito di Amt.