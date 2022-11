Amianto e perizie frenano la riqualificazione di Villa Pallavicini a Rivarolo, finalmente l’immobile diventa pubblico

Genova. Nel marzo scorso con una conferenza stampa in loco il Comune e il municipio Valpolcevera annunciavano il passaggio di proprietà di Villa Pallavini di Rivarolo dalla famiglia nobile Cattaneo Adorno alla civica amministrazione. In realtà, durante l’estate e l’autunno, le cose si sono complicate.

A rallentare l’operazione di compravendita, che dovrebbe andare in porto nelle prossime settimane, è stata soprattutto la scoperta di un grosso quantitativo di elementi in amianto all’interno dell’edificio da rimuovere e smaltire, ma anche una valutazione più precisa su quelle che sono le aree pertinenziali.

Quindi la stima del valore fatta effettuare dalle parti all’Agenzia dell’Entrate, e che aveva fissato il prezzo di vendita in 1 milione e 285mila euro è stata rivista al ribasso. Tutto fermo fino all’ottobre scorso quando il marchese Cattaneo Adorno ha proposto un nuovo prezzo: 1 milione e 245mila euro, 40 mila euro in meno, con la promessa di occuparsi dello smaltimento dell’amianto.

Soluzione, quest’ultima, che non è stata considerata opportuna da parte del Comune per questioni non tanto economiche quanto formali e di sicurezza. La ditta individuata dal privato dovrebbe operare in un cantiere pubblico successivamente alla cessione dell’immobile, con pericolose interferenze per quanto concerne i temi delle responsabilità, della direzione lavori e della sicurezza e incertezze per quanto riguarda la tempistica di esecuzione dell’intervento stesso.

Quindi, è stato stabilito, alla cifra di 1 milione e 245mila euro, saranno sottratte le spese per la bonifica. Si tratta di risorse economiche che il Comune ha ricavato dai fondi Pnrr, in particolare a valere sull’intervento “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 – Da periferie a nuove centrali- tà urbane: inclusione sociale nella città metropolitana di Genova”.

Villa Pallavicini di Rivarolo, in Valpolcevera, edificio nobiliare settecentesco sede di accadimenti storici, un tempo destinato agli uffici dell’allora circoscrizione e da molti anni in stato di totale abbandono, sarà restituito alla cittadinanza con un doppio progetto: la villa infatti ospiterà sicuramente la nuova sede del municipio, gli uffici demografici, la sezione di polizia locale ma alcuni locali saranno concessi alle associazioni del territorio, tra cui proprio gli Amici di Villa Pallavicini di Rivarolo che si sono prodigati, in questi anni, per raccogliere le adesioni e far inserire l’edificio tra i “luoghi del cuore” del Fondo ambiente italiano.

Per la ristrutturazione sarà necessario attendere, a spanne, almeno un altro paio d’anni. Dopo la compravendita serviranno le varie autorizzazioni, le gare su progettazione e realizzazione dell’intervento e poi cantieri effettivi. L’operazione avviata in quella zona sarà estesa anche alle aree del campo sportivo Torbella.