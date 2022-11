Amazon Genova, i sindacati aprono lo stato di agitazione: “I lavoratori sono esasperati”

Genova. “Dopo che nel corso del 2022 Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno inviato invano diverse richieste di un incontro con l’azienda, i sindacati aprono lo stato di agitazione e mobilitazione in Amazon, nella consapevolezza che il Black Friday del 2022 sarà l’occasione per fare sentire ancora più forte il grido d’allarme dei lavoratori ormai esasperati“. È quanto si legge nella nota inviata dai sindacati genovesi.

“Tra le problematiche che l’azienda non sembra aver intenzione di affrontare i carichi di lavoro eccessivi e turni di lavoro inconciliabili con la vita privata dei dipendenti – si legge ancora -. Inoltre, le Rsa, senza l’ausilio delle segreterie, vengono coinvolte con tentativi beffardi al fine di impostare dei turni che non farebbero altro che aggravare la sempre più precaria situazione lavorativa del personale addetto, mentre ogni qualvolta un lavoratore prova a far sentire le proprie ragioni ai responsabili all’interno della filiale, diventa oggetto di contestazioni disciplinari e provvedimenti lesivi alla dignità degli stessi, addirittura con velate ‘minacce‘, in quanto a tutto il personale assunto con contratto a tempo determinato verrebbe paventato l’eventuale non rinnovo al termine di scadenza contrattuale”.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti comunicano “l’immediata apertura dello stato di agitazione di tutto il personale addetto, che sfocerà in uno sciopero e mobilitazione al primo cenno di azione unilaterale della società, di ritorsioni nei confronti dei dipendenti Amazon, senza ulteriori comunicazioni”.

“Da questo preciso momento – conclude il comunicato – tutti i lavoratori e le segreterie sindacali potranno effettuare conseguenti iniziative di sciopero, con presidi davanti ai cancelli del sito Amazon di Genova Campi, senza dover effettuare alcuna ulteriore comunicazione”.