Alla torre Wtc due nuovi locali dedicati alla pausa pranzo, sono gestiti da Camst Group

Genova. Doppia apertura a firma Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, all’interno del World Trade Center di Genova in via de Marini 1. Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a insegna Tavolamica,i ristoranti self-service di Camst group che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.

“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma appositamente realizzata per i locali Camst da un fornitore scelto cui si affiancherà anche un servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai classici snack da bar, fino all’offerta per la pausa pranzo, con servizio al tavolo.

Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi per una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze di un regime alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale del brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group, propone una offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori. Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei clienti per la consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e gustosa sono tra i principali punti di forza del format.