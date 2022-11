Al Mog di via XX domenica 4 dicembre all’insegna delle bollicine

Genova. Dicembre inizia in modo spumeggiante al MOG Mercato Orientale di Genova, con una giornata che vedrà protagoniste le grandi bollicine italiane. Domenica 4 dicembre, infatti, la corte del gusto genovese sarà animata da banchi d’assaggio dedicati alla spumantistica e da vere e proprie degustazioni-evento tra gioco e neurogastronomia.

Partiamo dalla balconata dove si potranno assaggiare Franciacorta, Prosecco ma anche spumanti liguri e dell’Etna. Nove le cantine che hanno aderito all’iniziativa, e che sono un fiore all’occhiello della spumantistica nazionale: Cascina Chicco di Canale (Cn) con le sue Cuvée Zero Metodo Classico da uve nebbiolo, Lo Sparviere di Monticelli Brusati (Bs) con i Franciacorta pluripremiati, Ezio Poggio di Vignole Borbera (Al) che spumantizza il Timorasso. Quindi le Tenute Orestiadi che sull’Etna producono straordinarie bollicine con Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, Cantina Luretta di Gazzola (Pc) con il suo piacevole Blanc de Blancs. Da conoscere anche i vini di Alessio Brandolini grande interprete del Pinot Nero a San Damiano al Colle (Pv), Franca Contea di Adro (Bs), un altro cru del Franciacorta. Immancabile anche il Prosecco nella pregiata denominazione Conegliano Valdobbiadene che porta la firma di Zanotto e la spumantistica ligure con Andrea Bruzzone capace di fornire una chiave di lettura unica per Bianchetta e Vermentino. Tutte le etichette – 17 in totale – potranno essere degustate liberamente (previo acquisto dei gettoni all’infopoint) nel corso della giornata.

Le bollicine però diventano anche intrattenimento, degustazione e spettacolo con iorganizzati in collaborazione con Vinhood , start up specializzata proprio nell’analisi sensoriale e nell’assaggio del vino in forma di gioco, sfida e intrattenimento. Due gli appuntamenti previsti, allee alle, che vedranno protagoniste quattro cantine selezionate tra quelle presenti, in unaper avvicinare senza preconcetti e guidati dai propri sensi il mondo degli spumanti. Accesso previo acquisto dei biglietti (€ 30 per ogni wineshow, comprensivi di 2 gettoni da utilizzare in balconata per degustare due bollicine delle cantine presenti) attraverso il sito www.moggenova.it

“Abbiamo scelto le bollicine perché sono il vino delle feste in arrivo. Ma abbiamo voluto organizzare una giornata fuori dagli schemi, in pieno spirito MOG, pensata per coinvolgere gli appassionati ma non solo, e soprattutto chi, giovane o meno giovane, approccia il mondo del vino con divertimento e spensieratezza: un’attitudine che stiamo riscontrando sempre più frequentemente, in antitesi con la seriosità che spesso contraddingueva certi ambienti” spiegano gli organizzatori del MOG.

Anteprima in Vineria da venerdì 25 novembre con il test del gusto di Vinhood

Un’anteprima della giornata si potrà, però, vivere a partire da venerdì 25 novembre in Vineria grazie al test del gusto ideato da Vinhood che attraverso semplici domande combinate dall’intelligenza artificiale saprà scovare l’etichetta dal “carattere” più indicato per il proprio gusto. Ideale per divertirsi con gli amici di fronte a un calice scelto tra i tanti vini presenti in enoteca. Il MOG infatti ha tra le sue particolarità anche la continua offerta di 40 vini al bicchiere – che affianca le oltre 250 etichette in bottiglia – garantita dal sistema di dispenser Wineemotion che, mantenendo inalterato il vino per diversi giorni, permette di proporre etichette di valore che altrimenti sarebbe quasi impossibile offrire a bicchiere.