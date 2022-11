Al Galliera per un malore, cade da una balaustra: turista 25enne ora rischia la paralisi

Genova. Portata al pronto soccorso per un malore, in attesa della visita per cause ancora da chiarire è caduta dalla balaustra delle scale, facendo un volo di quattro metri e battendo violentemente la schiena contro i gradini.

Questo l’incidente avvenuto questa notte al Galliera, dove una turista irlandese di 25 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta, rischiando ora la paralisi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto, la giovane era stata portata al pronto soccorso a seguito di un malore avuto nei pressi di una discoteca in corso Italia forse dovuto all’assunzione di alcool o sostanze.

Arrivata al pronto soccorso, in attesa della visita, il drammatico incidente: un volo di oltre quattro metri terminato con un trauma spinale che ora rischia di renderla paralizzata per sempre. Scattate immediatamente le indagini: all’inizio si era pensato ad un tentativo di suicidio, ma secondo alcuni testimoni la giovane sarebbe stata vista sporgersi dalla balaustra ma tentare disperatamente di rimanere aggrappata quando stava perdendo l’equilibrio.