Aids, Liguria seconda in Italia per incidenza di Hiv: al via la campagna di sensibilizzazione

Genova. La Liguria è la seconda regione italiana per incidenza di infezioni da virus Hiv, seconda solo al Lazio con un dato superiore all’1%. Il dato emerge alla vigilia della Giornata mondiale contro l’Aids che segnerà la partenza di una nuova campagna di comunicazione lanciata dalla Regione per sensibilizzare sulle malattie sessualmente trasmissibili.

In Liguria si contano circa 2.500 pazienti, di cui 1.400 seguiti al San Martino di Genova, e ogni anno si registrano circa 70 nuovi casi. “Purtroppo il Covid ha fatto danni anche a livello di Hiv – spiega il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico, Matteo Bassetti -. Perdiamo diagnosi non perché c’è minore circolazione, ma perché si fanno meno test. Il 40% scopre di avere l’infezione perché ha già i sintomi dell’Aids e questo non va bene, dobbiamo avere diagnosi precoci. Il 49% delle nuove diagnosi è legata alla trasmissione sessuale che colpisce soprattutto gli eterosessuali tra 30 e 40 anni. Dobbiamo tornare a parlare coi giovani, se ne parla troppo poco. Non bisogna aver paura di comprare il preservativo, che si sia maschi o femmine. Si stima che in Liguria ci siano almeno 500-800 persone che non sanno di avere l’infezione. Giornate, eventi, attività dedicate hanno la forza di far emergere un’importante quota di sommerso, anche perché i due anni post pandemia Covid-19 evidenziano una ripresa dei casi di infezione, con incremento del 10-20% rispetto agli anni precedenti”.

La prima regione per incidenza è il Lazio con l’1,27%, subito dopo viene la Liguria con l’1,18%. “Questo accade perché siamo più attenti a segnalare, ci sono diversi sistemi di controllo anche nelle case di cura e durante l’epidemia non ci siamo mai fermati”, spiega Antonio Di Biagio, infettivologo del San Martino. “Soprattutto – ribadisce Bassetti – da aprile 2020 abbiamo destinato un piano del reparto a tutto ciò che non era Covid e abbiamo curato pazienti da ogni parte d’Italia. Per questo abbiamo più casi rispetto alle altre regioni“.

Sull’Aids e sulle altre malattie sessualmente trasmissibili, sulle modalità di contagio, i sintomi e le misure di prevenzione da adottare la Liguria lancia la campagna di comunicazione che prende il via giovedì 1° dicembre con approfondimenti, consigli, dirette social e podcast dedicati. “In generale si segnala un aumento delle infezioni sessualmente trasmesse, quali sifilide, gonorrea e non solo – riferisce l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. I dati seppur parziali dei centri sentinella del ministero dimostrano un incremento dei casi post lock-down. È bene ricordare che molte infezioni trasmissibili per via sessuale sono prevedibili con i vaccini: epatite A, epatite B, gonorrea, papilloma virus (Hpv), vaiolo delle scimmie. Per l’infezione da Hcv (epatite C), anch’essa trasmissibile per via sessuale, è in atto una campagna di screening nazionale. Molte persone hanno ricevuto o stanno ricevendo una lettera dall’Asl per sottoporsi al test gratuito per Hcv”

In Liguria il test Hiv è gratuito e disponibile per la popolazione nei centri Asl e presso i centri di malattie infettive e igiene. “Dal 2019 Regione Liguria propone a tutte le persone ricoverate di sottoporsi gratuitamente e in modo facoltativo al test di screening – commenta il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – ricordando che la misura è stata decisa da Alisa nel 2019, supportata dalla Commissione regionale Aids, per mettere in atto strategie e azioni di identificazione precoce per favorire il contatto, la diagnosi e la cura. Il test è offerto alle persone ricoverate in ospedale, nella fascia 18/65 anni che vengono sottoposte a prelievo ematico per individuare il maggior numero possibile di persone sieropositive, facilitando l’accesso al test alla popolazione ligure appartenente alle fasce di età a rischio e afferenti alle strutture sanitarie ospedaliere. Uno strumento per promuovere, ancora una volta, la consapevolezza verso questa malattia e intercettare eventuali casi “sommersi” per avviarli, nel minor tempo possibile, al trattamento”.

“La terapia dell’infezione da Hiv con l’introduzione di farmaci ben tollerati oltre che efficaci, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di salute anche in Italia e nel nostro centro – sottolinea Antonio Di Biagio – aggiungendo che in Liguria, è offerta la terapia gratuitamente a tutte le persone note per infezione da Hiv, permettendo di ottenere il 95% di successo virologico. Si tratta di un dato molto importante, le persone con Hiv che assumono la terapia antiretrovirale, infatti, vivono in buona salute, a lungo e soprattutto non contagiano le altre persone. L’ultima barriera consiste nel superare lo stigma ancora presente nei confronti di questa malattia: l’introduzione di farmaci cosiddetti long acting, che consistono in somministrazioni ogni 2 mesi, contribuirà in modo decisivo ad abbattere questo ostacolo, oltre al ruolo fondamentale che svolge una informazione scientifica corretta”.

Ecco a chi rivolgersi per la presa in carico:

POLICLINICO SAN MARTINO

Centro per le infezioni cutanee e malattie sessualmente trasmesse: padiglione dermatologia sociale, primo piano, stanza 11.

Telefono: 010/555 5753;

E-mail: ambulatorioinfezionimts@virgilio.it

Orari da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30

Per tutti i dettagli legati alle attività del centro seguire questo link.

OSPEDALE GALLIERA

Accesso diretto senza prenotazione per test HIV, epatiti e Malattie a trasmissione sessuale. Offerta anche di Prep (Profilassi Pre-Esposizione) E Pep (Profilassi Post-Esposizione).

Contatto per informazioni: amb-malinf@galliera.it

S.C. Malattie Infettive degli Ospedali Galliera

Padiglione A1 (primo piano) in via Mura delle Cappuccine 14, tel. 0105634472, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Presso questa struttura è possibile richiedere i test sierologici per HIV, HBV (epatite B), HCV (epatite C) e sifilide, nonché l’esame delle urine per coltura batterica.

Per il solo test HIV è possibile l’accesso diretto negli orari sopra indicati.

ASL 3

Il tema delle malattie sessualmente trasmissibili è affrontato trasversalmente da più servizi:

S.C. SerD: attraverso lo screening infettivologico per informazioni, diagnosi e terapia – pagina dedicata

S.S. Profilassi: per gli aspetti legati alla prevenzione e alle vaccinazioni disponibili (es. HPV) – contatti S.S. Profilassi

S.S.D. Consultorio familiare: attraverso il servizio ginecologico e il Centro Giovani per attività di diagnosi e cura; per quanto concerne il Centro Giovani anche per ascolto, informazione e orientamento dei ragazzi (sedi e contatti consultorio – centro giovani)

ASL 1

Reparto malattie infettive presso ospedale di Sanremo in via borea: degenza piani 1 e 2, ambulatori piano 0. Prenotazioni per prime visite in ambulatorio numero verde 800 098 543 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18).

Per tutti i dettagli consultare questo sito.

ASL 2

Reparto malattie infettive e ambulatori presso ospedale di Savona in via Genova, piano 8. Prenotazioni per prime visite con prenotazione Cup o richiesta Mmg o medici di altra struttura. Accesso ambulatorio senza impegnativa per screening nei casi di esposizione al rischio da lunedì a venerdì 7.30-13-30.

Per tutti i dettagli consultare questo sito.

ASL 4

È possibile effettuare il test in tutti i Centri prelievo della Asl:

Con ricetta del medico curante

Gratuitamente con esenzione (B01) e ricetta del medico curante

Anonimo e gratuito con accesso diretto al Centro prelievi Chiavari (ritiro referto presso Ospedale di Lavagna consegnato da uno Specialista).

Il counselling viene fornito dallo specialista infettivologo in caso di riscontro di positività e invio del paziente nei centri specialistici Liguri per l’inquadramento diagnostico e la cura

ASL 5

Reparto di malattie infettive presso ospedale san Bartolomeo di Sarzana: visita ambulatoriale con accesso diretto e gratuito dal lunedi al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Prenotazioni 0187 604589.

Per tutti i dettagli consultare questo link.