Addio Anna Solaro: il saluto all’attrice-regista che ‘curava’ con il teatro

Genova. Un chiesa gremita di persone ha salutato questa mattina Anna Solaro, l’attrice e regista teatrale scomparsa nella notte tra domenica e lunedì dopo una lunga battaglia contro la malattia. Tanti, tantissimi i colleghi e gli amici presenti al funerale che si sono stretti al marito e compagno di impegno sociale e artistico Mirco Bonomi, alla figlia Eugenia e allo staff del Teatro dell’Ortica, fondato dalla stessa Solaro insieme al marito nel 1996.

“Anna nella sua vita ha scelto i fragili, dando la parola a loro e ascoltandoli – ha ricordato il parroco don Giacomo Martino durante l’omelia – le sue sono state parole di vita e di amore per tutte le persone fragili e chi dalla vita non ha ricevuto nulla. Ma Anna ha sperimentato anche sulla sua pelle la fragilità della malattia, la battaglia più difficile. Su facebook nn sono mai riuscito a leggere fino in fondo i suoi post, andavano troppo in profondità”.

In questi giorni, dopo la notizia della sua scomparsa, tutto il mondo della cultura genovese si è fermato, frastornato, per la perdita di una delle pioniere del teatro sociale: Anna Solaro in questi anni ha ideato e condotto innumerevoli iniziative e laboratori dedicati agli “ultimi e senza voce”, come le donne vittime di violenze e di tratta e i pazienti della salute mentale, ma anche insenx offender e i carcerati. Dalle attività fatte in questi anni sono nati innumerevoli spettacoli teatrali capaci di sfondare la “quarta parete” del palcoscenico, condividendo con il pubblico la vita, fatta di gioie e sofferenze, e quei ‘versi di cura’ capaci di elevare il teatro a strumento di rinascita e, possiamo dirlo, salvezza.