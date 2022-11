Accoglienza popolazione ucraina, Lodi (Pd): “Necessario un intervento economico diretto da parte del Comune”

Genova. Durante l’odierna seduta del Consiglio comunale è stata approvata la mozione presentata dal Gruppo PD, con prima firmataria la consigliera Cristina Lodi, sul tema dell’accoglienza della popolazione ucraina a Genova e, in particolare, sull’impegno da parte del Comune all’attivazione di un tavolo di lavoro sulla destinazione dei fondi dedicati all’accoglienza dei rifugiati e sul delineamento di un piano complessivo dell’ospitalità.

“Il tema dell’accoglienza dei profughi ucraini è un tema molto delicato, che diventa ogni giorno più importante visto il protrarsi della guerra” afferma la consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi.

“Oggi è stata approvata una mozione in cui la giunta e il sindaco si impegnano a relazionarci in un’apposita commissione consiliare sulla destinazione dei fondi nazionali destinati all’accoglienza dei rifugiati ucraini, non appena essi arriveranno, e su come sostenere tutti quegli enti e associazioni che in tutti questi mesi non si sono mai fermati e si sono occupati direttamente dell’accoglienza attraverso raccolte fondi e fondi propri. In questi giorni è emerso che la Caritas Diocesana, per esempio, immediatamente dopo lo scoppio della guerra, ha attivato un centro di ascolto sotto la chiesa di S. Stefano, spazio tuttora attivo che ha accolto e sostenuto oltre 3mila persone come risulta dai dati, di cui 1500 bambini, e ha trovato soluzioni abitative per quasi 500 persone. Ricordo che l’ultimo intervento economico diretto del Comune risale a luglio 2022 e successivamente non sono state più rilasciate assistenze dirette”, continua.

“Certo, ci sono strumenti nazionali per l’accoglienza profughi, ma, essendo una situazione molto particolare, qualora non fosse possibile usare questi fondi, sarà importante un intervento diretto del Comune a favore dell’assistenza di queste persone in estremo stato di bisogno”, conclude.