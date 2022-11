Abbonamento Amt agevolato per i giovani, Pastorino (Bogliasco): “Importante per integrazione territorio”

Bogliasco. “Il nuovo abbonamento unico per tutto il territorio Amt agevolato rivolto ai ragazzi e alle ragazze under26 va nella direzione di quanto da anni abbiamo chiesto e auspicato: avvicinare sempre più il nostro territorio, così vicino e integrato con Genova, alla città. L’integrazione tariffaria infatti è da tempo oggetto di confronti tra il nostro comune, la città metropolitana, in particolare con il consigliere Claudio Garbarino, e con Amt”, dichiara il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, dopo il via del nuovo abbonamento integrato di Amt che permette ai ragazzi di potersi muovere su tutto il territorio al prezzo agevolato di 300 euro annuali.

“Ringrazio Claudio Garbarino, consigliere della Città Metropolitana, e Maurizio Beltrami, presidente Amt, con cui ho potuto confrontarmi nelle ultime ore”

“Con loro resta però da risolvere al più presto l’importante nodo dei rimborsi o altra forma di compensazione per chi ha già affrontato la spesa dell’abbonamento annuale con l’acquisto della carta verde a 405 euro per il trasporto provinciale o del doppio abbonamento spendendo anche oltre 600 euro”, conclude Pastorino.