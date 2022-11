“Abbassare le armi, alzare i salari”: il 2 dicembre a Genova sciopero generale manifestazione dei sindacati di base

Genova. Due appuntamenti a Genova per lo sciopero generale indetto da Orsa Liguria, Usb, Cub e Cobas. “L’Italia è l’unico tra i Paesi dell’OCSE ove i salari sono più bassi di 30 anni fa – dicono in una nota i sindacati di base – l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di prima necessità e delle bollette di luce e gas, insieme all’esplodere della inflazione ormai sopra 1’11% (il 15% per le classi popolari), stanno portando milioni di persone sotto la soglia di povertà”.

Per Orsa, Usb, Cub e Cobas “lo sciopero generale in programma per il 2 dicembre è l’arma fondamentale che hanno lavoratori e lavoratrici per contrastare le politiche economiche lacrime e sangue e per fermare la guerra”. Nonostante la legge liberticida che in Italia, a differenza degli altri paesi europei, regolamenta il diritto di sciopero, è possibile fermare il paese e sostenere con forza che serve fermare la guerra, aumentare i salari, rilanciare scuola, sanità, servizi pubblici e welfare. Serve organizzare una resistenza capillare e dare sbocco alle campagne di lotta, a cominciare da quelle contro il carovita. Serve un’azione coordinata e condivisa. Unire le forze per fermare il Paese è il primo passo per invertire la rotta”.

In preparazione dello sciopero i sindacati di base danno appuntamento per mercoledì 23 novembre alle 17.30 al Cap di via Albertazzi per un’assemblea cittadina. Poi, il 2 dicembre, in concomitanza con lo sciopero, si terrà la manifestazione con appuntamento alle 10 davanti alla Prefettura in largo Eros Lanfranco