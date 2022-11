Genova. E’ stato riaperto questa mattina intorno alle 7.30 il tratto di autostrada A10 compreso tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova chiuso ieri sera dopo che un mezzo da cantiere che trasportava un macchinario tipo gru ha urtato, danneggiandolo, un cavalcavia all’altezza del chilometro 28 in località Vignetta.

Nel fine settimana, o al massimo lunedì, il cavalcavia sarà demolito. In sostituzione del ponte sarà installato un cavalcavia prefabbricato, tipo Bailey. Nell’incidente il macchinario si è incastrato nella struttura del ponte, compromettendone la stabilità dell’impalcato e agganciando gli stessi cavi di acciaio dell’armatura.

“Il ponte ha subito un danno irreparabile – ha spiegato il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – non è purtroppo più funzionale al passaggio dei veicoli. La società Autostrade si è attivata in maniera decisa per risolvere questo problema velocemente”.

Così in questo fine settimana, al più tardi lunedì mattina “il cavalcavia sarà demolito, la soluzione più rapida, e portato via e, in sostituzione, verrà posizionato un ponte provvisorio prefabbricato, tipo Bailey che consentirà alle persone, circa una sessantina, che abitano aldilà del ponte di potersi muovere con i mezzi e raggiungere il centro”.

Da ieri sera sul luogo dell’evento vigili del fuoco, soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione I° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

guarda tutte le foto 26



A10, escavatore colpisce viadotto

Attualmente, sul tratto, non si registra coda ma bisognerà capire nelle ore di maggiore traffico cosa accadrà. E’ stata attivata una corsia deviata sulla carreggiata opposta a quella direzione Genova per consentire la riapertura del tratto. Ma poche centinaia di metri più a ponente è già in atto un altro bypass per i cantieri Aspi già programmati.

La protezione civile regionale è pronta a intervenire in caso di necessità a supporto dei residenti della frazione di Varazze, rimasta parzialmente isolata, una sessantina di persone.