A scuola in bici, 28 bambini in corso Italia per il progetto BicibuSauro: “Mai così tanti”

Genova. Mai così tanti per il progetto BicibuSauro: 28 bambini della scuola Sauro presenti, 9 “angeli custodi”, 10 genitori, e 126 metri di auto in coda – calcolando una lunghezza media di 4,5 metri ad auto – tolte oggi dalla strada.

Sono i numeri del “BicibuSauro più partecipato della storia”, dicono dall’associazione Triciclo, “in una normale giornata di scuola invitano tutti alla riflessione su quanto ognuno di noi può fare per diminuire l’inquinamento e rendere più salubre l’aria per i nostri figli”.

“Un grazie infinito agli angeli custodi, alla polizia municipale, e a tutti i bambini per la passione e l’entusiasmo, non passa settimana senza che ci sia qualche nuovo bimbetto che vuole unirsi alla carovana, perché andare tutti insieme a scuola è proprio una gran figata”.

L’anno scorso più di 300 famiglie hanno aderito scendendo in strada organizzando pedibus e bicibus. Anche in questo nuovo anno scolastico le giornate di Bike to school sono state realizzate con cadenza regolare.