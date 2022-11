A Riva Trigoso il varo del pattuglione Colonna, Toti: “Fincantieri in Liguria produce sicurezza, tecnologia e lavoro”

Genova. “Siamo orgogliosi che ci sia molta Liguria nel successo di questa azienda e qui oggi a Riva Trigoso, con il varo del pattugliatore polivalente d’altura ”Marcantonio Colonna”, veda la luce una nuova unità per la Marina Militare Italiana, la sesta di sette commissionate”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al varo del nuovo pattuglione d’altura allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso.

“Ancora una volta Fincantieri sul nostro territorio produce sicurezza per il Paese, tecnologia per la nostra industria e lavoro per i nostri cittadini – continua il governatore – su Fincantieri stiamo investendo tantissimo, a partire dall’ampliamento con il ribaltamento a mare del cantiere di Genova Sestri Ponente che ci consentirà di essere la prima piattaforma del Mediterraneo ma anche i primi produttori di navi da crociera”.

“Intendiamo sottoscrive con Fincantieri e con il Comune di Sestri Levante un protocollo d’intesa che prevede investimenti sia per la messa sicurezza a mare di questo cantiere sia per dare al cantiere di Riva Trigoso l’agibilità che merita”, aggiunge Toti. “Il mercato delle crociere e della cantieristica, dopo lo stop forzato legato all’emergenza pandemica, è in netta ripresa e in questo contesto Genova e la Liguria hanno saputo ritagliarsi un ruolo da protagoniste grazie al lavoro svolto in questi anni”, conclude.

Erano presenti, anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm. di Squadra Enrico Credendino, il Direttore di OCCAR, Amm. Matteo Bisceglia, accolti dal Gen. Claudio Graziano e da Pierroberto Folgiero, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Fincantieri, oltre che dal Direttore generale della Divisione Navi Militari del Gruppo Dario Deste.

I PPA rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l’egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti).

Marcantonio Colonna, vissuto tra il 1535 e il 1584, è stato uno tra i più illustri Capitani di terra e di mare del XVI secolo, protagonista anche della battaglia di Lepanto del 1571. La madrina del varo è stata Jeanne Colonna Pavoncelli, discendente dell’insigne famiglia.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha dichiarato: “È un giorno molto importante per questo straordinario territorio e per l’Italia, per l’industria nazionale e per le piccole e medie imprese, sia in termini di occupazione che di investimenti. Grazie a Fincantieri e alle aziende collegate per il grande valore tecnico e innovativo che oggi fanno compiere al sistema Difesa un ulteriore passo in avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare”, ha proseguito il Sottosegretario, che ha aggiunto: “Fare dei passi in avanti in dimensioni strategiche come questa per la difesa e la sicurezza nazionale, significa fare dei passi in avanti per la nostra Patria e per i nostri cittadini”.