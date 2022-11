A Genova riabilitati 11 medici no-vax, il presidente dell’Ordine: “Dovrebbero tornare a lezione”

Genova. Sono 11 i medici genovesi che hanno scelto di non sottoporsi al vaccino anti-Covid e che verranno riabilitati all’esercizio della professione per effetto del decreto del governo Meloni che ha anticipato al 31 ottobre la fine dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Un fenomeno quasi irrilevante se confrontato coi 263 professionisti (tra medici, infermieri, Oss e tecnici) che verranno reintegrati nelle strutture della sanità regionale ligure.

“La legge, in maniera abbastanza inusuale e illogica, poneva a nostro carico una verifica di tipo amministrativo – spiega il presidente dell’Ordine dei medici di Genova, Alessandro Bonsignore -. Ora ci impone analogamente di revocare le sospensioni. Il modo più rapido per farlo sarà emanare una delibera d’urgenza del presidente con cui si ratificare la fine della vigenza delle sospensioni amministrative. Verranno quindi informati i datori di lavoro, che potranno reintegrare i professionisti con le modalità che meglio riterranno”.

L’impatto di questa “sanatoria” sulla sanità pubblica, almeno per quanto riguarda i medici genovesi, sarà trascurabile: gli 11 dottori sospesi erano per la maggior parte pensionati e liberi professionisti e solo due lavoravano – e potranno tornare a lavorare – presso ospedali e Asl. In altri due casi sono scattati invece provvedimenti di natura deontologica: “Erano medici che facevano propaganda no-vax – conferma Bonsignore – e quindi sono stati sanzionati, come previsto dalle norme, con la sospensione dall’albo fino a sei mesi”.

“Da un punto di vista dell’andamento epidemico è una decisione che non mi sorprende – commenta ancora il presidente dell’Ordine dei medici di Genova -. D’altra parte si tratta di anticipare di due mesi la naturale scadenza delle sospensioni. Ciò che mi riesce difficile comprendere è la motivazione che viene addotta per il reintegro anticipato, cioè la necessità di sanare le carenze di personale nel sistema sanitario nazionale. È una mossa fatta più per seguire proclami elettorali che non per una reale utilità. In Italia parliamo di circa 150 medici a fronte di 150mila in servizio. Questo principio può valere per qualche altra disciplina, non per la nostra professione”.

Bonsignore lancia poi una proposta che potrebbe andare oltre la semplice provocazione: “Questi pochissimi che vengono reimmessi nel sistema della libera professione sarebbe forse il caso che fossero sottoposti a un ripasso delle basi della medicina prima di tornare a lavorare. Ci domandiamo che contributo possano dare alla medicina questi colleghi con teorie antiscientifiche, quale utilità possano avere per i pazienti. Chissà che non possa essere intrapreso davvero un corso di recupero, un po’ come i corsi obbligatori per poter riprendere la patente quando viene ritirata”.

Meno severo il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Fiippo Anelli: “Far tornare i medici non vaccinati al lavoro in questo momento non è rischioso. L’articolo 32 della Costituzione demanda al Parlamento la definizione del bilanciamento fra i diritti del singoli e quelli della comunità in materia di salute. Durante l’emergenza Covid tutti i partiti, con l’esclusione di Fratelli d’Italia, avevano ragionato sulla prevalenza del diritto della comunità. Adesso l’andamento della patologia è cambiato, per questo il governo propone al Parlamento l’adozione di un atto che ripristini il corretto funzionamento dell’articolo 32 della Costituzione”.

A livello nazionale sono 1.878 i medici, compresi liberi professionisti e dipendenti privati, che potrebbero rientrare effettivamente in servizio a seguito del decreto legge, secondo la stima della federazione nazionale che ha elaborato gli ultimi dati sui medici e odontoiatri sospesi dagli albi per non essersi vaccinati.