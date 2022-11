A Genova la conferenza internazionale sulla sicurezza informatica, focus su hacker e guerra

Genova. Ufficiale il programma dell’ottava edizione di Cset, che per l’edizione 2022 si svolgerà martedì 8 e mercoledì 9 novembre presso il Palazzo della Borsa di Genova.

La Conferenza internazionale, promossa dal Centro di Competenza Start 4.0, è dedicata al tema della sicurezza informatica di infrastrutture e imprese. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina gli attacchi informatici su scala globale hanno effettuato un salto di qualità andando a colpire anche in Europa obiettivi e infrastrutture sensibili, dalle telecomunicazioni, ai trasporti, alle aziende energetiche, fino alle imprese considerate più strategiche.

La digitalizzazione e l’utilizzo di dispositivi connessi e intelligenti che elaborano milioni di dati, mettono a rischio intere filiere pubbliche e private e rendono così la sicurezza informatica una delle più importanti da affrontare nel nostro tempo.

La conferenza affronterà il tema della cybersecurity sotto diversi punti di vista, coinvolgendo le massime istituzioni competenti in materia e le principali imprese che operano, con profili diversi, in un mercato in forte crescita, il cui valore, secondo le ultime stime, si assesta a livello mondiale sui 100 miliardi di dollari l’anno.

Tra gli ospiti, insieme ai membri dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’entità governativa italiana per la sicurezza informatica, e del Cyber Cooperation Israel National Cyber Department, saranno presenti tra gli altri il sindaco di Genova, Marco Bucci; l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria, Andrea Benveduti; il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino; l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, oggi rapporteur dell’Assemblea Parlamentare della Nato sulla Cybersecurity; Luisa Franchina, presidente dell’Associazione Italiana Esperti Infrastrutture Critiche; il vicepresidente del settore Cyber di Fincantieri, Daniele Alì; il Ciso di Enel, Yuri Rassega; Giacomo Speretta e Stefano Bordi di Leonardo, rispettivamente responsabile marketing e business internazionale della Divisione Cyber & Security Solutions e direttore della Cyber & Security Academy.

Proprio Leonardo, partner dell’evento, curerà, durante la prima giornata di CSET, CyberShield 2022-Hunt the Threat, una “caccia alla minaccia” che vedrà gli operatori di sicurezza di primarie aziende dei settori energia, trasporti e logistica sfidarsi in un percorso a squadre che simulerà le attività di analisi e gestione di un vero incidente di cyber security. Il contest, che potrà essere seguito in video-collegamento da Palazzo della Borsa, si svolgerà all’interno della sede genovese della Cyber & Security Academy, il polo di alta formazione realizzato da Leonardo per garantire a difesa, pubblica amministrazione, infrastrutture critiche e imprese le competenze necessarie per riconoscere, comprendere e affrontare le minacce dello spazio fisico e cibernetico. Hunt the Threat sarà l’occasione per dare evidenza in modo diretto e coinvolgente, grazie all’esperienza di gioco, del ruolo cruciale della formazione continua per gli specialisti della sicurezza cyber: le squadre impegnate nella competizione conquisteranno punti per ogni risposta esatta, acquisendo così competenze tecniche e applicando i comportamenti più corretti per affrontare con successo gli attacchi cibernetici.

Infine, con il contributo dell’Università degli Studi di Genova e di Start 4.0, si parlerà di formazione, necessaria sulla cybersecurity sia per aumentare le competenze dei dipendenti sia per aumentare la consapevolezza del rischio delle persone, agendo quindi su un’abitudine di comportamenti da effettuare per evitare di diventare la porta di accesso di un letale virus informatico.