A Chiavari fa tappa “Il più Grande Giocattolaio”, il viaggio di Babbo Natale per i bambini ricoverati

Chiavari. Anche a Chiavari farà tappa il viaggio del cuore de “Il più Grande Giocattolaio”, il tour benefico prenatalizio dei volontari della Onlus “Cuori Eroi per Bambini Eroi” che attraversa l’Italia per portare un sorriso ai bambini meno fortunati. Un evento organizzato in collaborazione con Comune di Chiavari e Promotur.

Mercoledì 9 novembre, dalle 15 alle 18, Babbo Natale e Mamma Natale aspettano la cittadinanza in piazza Mazzini con attività, canti e storie a tema natalizio. Le famiglie potranno consegnargli regali, nuovi e già impacchettati, indicando il genere e l’età di riferimento, che saranno portati nei reparti pediatrici degli ospedali e fondazioni del nord Italia.

“Anche la nostra città aderisce a questa bellissima iniziativa benefica per raccogliere doni da consegnare ai piccoli ricoverati, un gesto semplice per donare gioia e felicità. Ma anche un’anticipazione del periodo di festa per tutti i bambini che saliranno sulla slitta e incontreranno Babbo Natale – dichiara la consigliera Ilaria Solari – Basterà acquistare un giocattolo, impacchettarlo e siglarlo, in modo tale da poter permettere ai bimbi di ricevere il regalo più adeguato”.

“Promotur ha presentato questa iniziativa all’amministrazione che, comprendendo sin da subito la finalità benefica, ne ha supportato pienamente la realizzazione. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo felici di poter regalare un sorriso ai bambini. La speranza è che la cittadinanza accolga con calore lo spirito dell’iniziativa” afferma il presidente di Promotur, Giampaolo Roggero.