Oggi i funerali di Romana Conte, la donna morta nell’incidente di lungomare Canepa

Genova. Sono fissati per oggi, sabato 12 novembre, alle 14 nel quartiere di Albaro i funerali di Romana Conte, la genovese di 51 anni morta in un incidente avvenuto in lungomare Canepa. Le esequie, seguite da Asef, si svolgeranno nella chiesa di San Pio X.

Romana Conte lascia il marito e due figlie. La donna lavorava all’Ist del San Martino come tecnica di laboratorio. E’ stata travolta da un tir al termine di un sorpasso mentre viaggiava in direzione levante.

Sull’incidente sono in corso indagini. Il camionista del tir è chiamato a rispondere di omicidio stradale. Stando alle prime ricostruzioni, anche grazie alle telecamere, la 51enne ha superato il mezzo pesante e poi ha frenato nel ritorno sulla corsia di marcia.

Da capire se ci sia stato un motivo dietro il comportamento della scooterista, forse un altro veicolo o un’irregolarita sul fondo stradale.