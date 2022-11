2 novembre, a Genova aperti i 35 cimiteri cittadini: potenziato il servizio di trasporto pubblico

Genova. Anche se sotto la pioggia – con l’allerta gialla dalle 18 di oggi alle 14 di domani – resteranno aperti con orario 7.30 – 16.30 (ultimo ingresso, chiusura dei cancelli alle 17) i 35 cimiteri della città di Genova. Già oggi il flusso di persone nei campisanti, dal monumentale Staglieno ai piccoli spazi nei quartieri collinari, è aumentato considerevolmente ma è con il 2 novembre che si celebra la commemorazione dei defunti.

Già da questa mattina in via Porta degli Angeli, davanti al cimitero della Castagna, è stato istituito il transito veicolare a senso unico in direzione levante fino a via Mura di Porta Murata per agevolare l’accesso delle auto. Ma per chi è diretto nei cimiteri più frequentati si consiglia l’utilizzo dei trasporti pubblici che, per l’occasione, sono anche stati potenziati.

Ecco il piano straordinario di Amt per queste giornate. Per quanto riguarda il Cimitero di Staglieno, sono intensificate le corse della linea 34 (Principe – Staglieno). Nelle stesse giornate è istituita la linea CK che collega piazzale Kennedy al Cimitero di Staglieno, indicativamente dalle 8.45 alle 16.40. Il servizio della linea interna al cimitero è invece temporaneamente sospeso per l’impossibilità di gestire il servizio in sicurezza in considerazione del grande afflusso di visitatori. Viene, tuttavia, attivato un minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione (per info, rivolgersi alla portineria del cimitero o all’ispettore cimiteriale).

Cimitero della Castagna. In seguito all’istituzione del senso unico di marcia nella zona antistante il cimitero della Castagna, a Sampierdarena, dalle 8 alle 17.30, la linea 66 (Dinegro – Sampierdarena) e il taxibus 23 (Mura degli Angeli – Granarolo- Belvedere) modificano il servizio:

La linea 66 fa servizio su due percorsi distinti. 1° percorso via Milano – Mura degli Angeli. Direzione Mura degli Angeli: via Milano (capolinea), via Cantore, via San Bartolomeo del Fossato, Mura degli Angeli civico n° 41 (capolinea). Direzione via Milano: Mura degli Angeli civico n°41 (capolinea), via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, via Milano (capolinea). 2° percorso circolare piazza Montano – cimitero Castagna – piazza Montano. Piazza Montano (capolinea), via Cantore, corso Martinetti, via Porta degli Angeli, Cimitero della Castagna, via Mura degli Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, piazza Montano (capolinea);

Le corse del Taxibus 23 sul percorso Granarolo – Belvedere sono sospese;

Inoltre, nelle stesse giornate è intensificato il servizio della linea 59/ (Montano – corso Belvedere).

Cimitero di Rivarolo. Nel periodo compreso tra domenica 30 ottobre e mercoledì 2 novembre è istituita la linea speciale CR (via Rossini – Cimitero di Rivarolo) in servizio nei giorni feriali dalle 9.10 alle 17.15 e nei festivi dalle ore 8.05 alle ore 17.15.

Cimitero di Pontedecimo. Intensificate le corse della linea 65/ (piazza Cesino – Pontedecimo).

Cimitero di Bolzaneto. La linea 63 (via Avio – Pontedecimo) dalle ore 8 alle 17.30, transita in via degli Artigiani (in entrambe le direzioni).

Cimitero di Voltri. Sono intensificate le corse della linea 101/ (via Don Verità – Cimitero).

Cimitero di Sestri Ponente. Intensificate le corse della linea 52 (Sestri- cimitero di Sestri).

Ma è in questi giorni in cui cimiteri si mostrano a più persone del solito anche nelle loro fragilità strutturali ecco l’annuncio da parte del Comune di Genova di 1,5 milioni di stanziamento per ristrutturazioni e riqualificazioni del cimitero monumentale di Staglieno e degli altri campisanti cittadini.

550mila euro serviranno per completare la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle gallerie Frontale e Laterale del cimitero di Staglieno. I progetti a breve e medio termine non riguardano tuttavia soltanto opere edili, ma anche il potenziamento di servizi già esistenti, come l’infopoint, e l’avvio di nuove attività, come il compostaggio dei fiori (promosso dall’associazione Adoc con l’associazione Ambiente e energia al quadrato) e l’installazione del wifi per permettere di approfondire in loco e per via digitale e la conoscenza storico-artistica del luogo.

Nel piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 è previsto poi un finanziamento di 2,2 milioni per rifare l’impermeabilizzazione e i prospetti della galleria di Sant’Antonino e il risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente. Aster, l’azienda comunale della manutenzione, invece, ha predisposto un piano quinquennale di interventi straordinari nei cimiteri, che prevede una mappatura delle aree considerate più a rischio e il conseguente avvio di lavori di messa in sicurezza del verde verticale che copre le pareti.

D’altronde gli interventi necessari, soprattutto nei cimiteri di periferia, sarebbero molti. Al di là di tombe collassate, erbacce e degrado – situazioni a macchia di leopardo – i problemi maggiori sono di tipo strutturale con intere ali e aree non accessibili.

Allo stesso cimitero della Castagna e al cimitero degli Angeli, a Sampierdarena, ci sono lavori in corso alle pareti delle gallerie e la parte superiore della Castagna è interdetta in più punti. Lo stesso accade in una zona del cimitero di corso Europa, per motivi di sicurezza. Anche a Nervi un’intera scalinata è completamente chiusa.