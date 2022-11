1 dicembre festa nazionale della Romania, la fontana di De Ferrari si tinge di giallo, rosso e blu

Genova. Ogni anno, all’inizio del mese di dicembre, romeni di tutto il mondo festeggiano la Festa Nazionale della loro patria, la Romania. Storicamente, dopo la partecipazione del piccolo Regno della Romania alla Prima Guerra Mondiale (1916-1918), nel 1918 le regioni storiche nelle quali i romeni formavano la maggioranza della popolazione – la Bessarabia, la Bucovina e la Transilvania – decisero la loro unione con la Romania. Così, il 1° dicembre 1918, con l’unione della Transilvania, si concluse il lungo processo dell’unità nazionale dei romeni.

Dopo la caduta del regime totalitario di Ceausescu, nel 1989, il 1° dicembre è diventato di nuovo la festa nazionale del popolo romeno. Essendo una festa molto sentita dai cittadini romeni, è consuetudine che essi si ritrovino in questo giorno per festeggiare, anche lontani dalla propria patria, questa bellissima ricorrenza.

“Anche quest’anno, per celebrare l’evento, giovedì, 1° dicembre, al calar della sera, il Consolato Generale di Romania a Torino in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Genova organizzerà l’evento La Festa Nazionale della Romania con l’illuminazione della Fontana di Piazza de Ferrari”, dicono dalla comunità rumena.

Inoltre, la neonata associazione dei romeni a Genova, “Romania nell’anima” ha dato appuntamento ai cittadini romeni e non, alle ore 19.15, per celebrare la ricorrenza attraverso la tradizionale “Hora Unirii” (ballo popolare romeno, in cerchio, incluso nel Patrimonio Culturale Nazionale, che simboleggia proprio l’unità, la forza e la protezione della nazione).

“Dalle prime stime sono attesi oltre 100 nostri concittadini in Piazza de Ferrari, piazza principale di Genova, fulcro commerciale, finanziario ed economico, oltre che principale punto di riferimento in occasione degli eventi più importanti della vita cittadina”, continuano dal consolato della Romania.

“Va ricordato che, dopo l’iniziativa dell’anno scorso, siamo ormai al secondo anno di illuminazione della fontana di Piazza de Ferrari per celebrare la Romania. Nella stessa occasione, il 1° dicembre 2021 il Sindaco Bucci ha rivolto un sentito messaggio ai concittadini genovesi di origini romeni. Si confida in un messaggio del primo cittadino anche quest’anno in cui la Romania celebra 160 anni di diplomazia romena moderna”, conclude la nota.