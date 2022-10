Ztl di Nervi, la protesta si allarga. Comitato e Civ insieme: “Riapriteci la strada”

Genova. Sono 90 su 96 i negozianti che avrebbero in qualche modo subito delle perdite e si sentono quindi danneggiati dalla nuova viabilità di Nervi, dove lo scorso autunno è stata introdotta una zona a traffico limitato in parte di via Oberdan, con relativo cambio di sensi di marcia all’interno dell’antico borgo del levante genovese.

Il dato arriva dall’iniziativa del Civ 2005 e del Comitato No Ztl che in questi giorni hanno compiuto un sondaggio tra i commercianti interessati dalla sperimentazione raccogliendo la quasi totale adesione alle richieste già espresse alla civica amministrazione, vale a dire interrompere la sperimentazione sulla nuova viabilità per mettersi intorno ad un tavolo trovare soluzioni alternative.

“Non staremo a braccia conserte a vedere le nostre attività morire giorno dopo giorno – commentano – sono mesi che stiamo lottando contro questa decisione calata dall’alto che sta erodendo tutti i nostri margini di sopravvivenza, già seriamente messa a dura prova dai due anni di pandemia. Lo spezzatino del servizio pubblico di trasporto sta facendo svuotare via Orberdan”. Dopo un anno, quindi, dall’introduzione della ztl, Comitato e Civ si sono uniti nella ‘battaglia’: “Tutti uniti in unica richiesta vale a dire quella di riaprire la strada”

La scorsa settimana i rappresentanti del comitato hanno incontro la capigruppo del consiglio comunale chiedendo una commissione urgente sul tema, prima che sia troppo tardi: “Doveva essere un anno di ‘ristoro’ ed è stato un anno di sofferenza – spiegano – abbiamo alle porte una potenziale crisi economica dalle dimensioni mai viste. Siamo seriamente preoccupati, e crediamo che l’amministrazione pubblica che ci rappresenta abbia il dovere di ascoltare cittadini e negozianti, per tutelarli in ogni modo. La sperimentazione purtroppo non è andata a buon fine – sottolineano i rappresentati del comitato – ci abbiamo provato tutti ma i problemi sono tanti e i danni maggiori che i benefici”.

La richiesta, quindi, rimane una sola, e dopo un anno di sperimentazione vede uniti oggi il comitato nato in seguito alla scelta del Comune e il civ dei negozi interessati: “Riaprire la strada subito e riformulare un nuovo progetto di riqualificazione, che riteniamo essere necessaria. Necessaria ma condivisa. Oggi siamo sopravvissuti solamente grazie al fatto che la ‘sperimentazione’, se così vogliamo chiamarla, non ha fatto ancora accendere le telecamere sulla strada”.

Nel frattempo per i negozi è già tempo di Natale, e si stanno preparando gli allestimenti per le festività: “L’anno scorso, che è stato il primo anno di sperimentazione, alcuni di noi hanno registrato incassi anche dimezzati – ci spiegano dal comitato – un altro annata così e monti negozi potrebbero chiudere per davvero. L’appello è semplice: non fateci fallire, tendeteci la mano“.

In giornata anche il Civ Nervi Mare, che rappresenta i negozi non direttamente interessati alla sperimentazione, ha mandato alla civica amministrazione le sue richieste, diverse da chi si è trovato in prima linea rispetto alla sperimentazione: “Ognuno giustamente segue il suo ‘territorio’ e lo rispettiamo – commentano dal comitato – ed è giusto che ognuno chieda per ottenere benefici. Però il fatto che a Nervi e in tutta via Oberdan ci sia meno ‘giro’ colpisce tutti, chi più e chi meno“.