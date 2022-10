Genova. Voltrese ed Arenzano si dividono la posta (0-0), al termine di una partita vibrante che ha tenuto con il fiato sospeso, per tutti i 95 minuti di gioco, i numerosi spettatori presenti sugli spalti del ‘San Carlo’.

Nel primo tempo gioca meglio l’Arenzano, che fallisce una clamorosa opportunità con Fabio Baroni, che si vede respingere, dall’ottimo Secondelli, il penalty a proprio favore.

Garbini e compagni protestano con il direttore di gara per un rigore non concesso ed in pieno recupero l’Arenzano va in goal con Peirotti, ma su segnalazione dell ‘assistente, la rete non viene convalidata.

Nella seconda frazione di gioco cresce di tono la Voltrese, che sfiora il vantaggio in un paio di occasioni, ma anche l’Arenzano va vicino al goal con Pellicciari, che a tu per tu con Secondelli si fa ipnotizzare dall’esperto portiere genovese.

Termina senza vinti la gara e nelle dichiarazioni in zona mista tutti gli intervistati da Ge24.it (mister Sciutto e Secondelli per la Voltrese; il tecnico Corradi e Brini per l’Arenzano) concordano sul fatto, che il pareggio è il risultato più equo e che permette ad entrambe le contendenti di muovere la classifica, nell’ottica del consolidamento della categoria.