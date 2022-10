Genova. “Porre rimedio alla situazione di degrado in cui versa il parco di Villa Imperiale e alla necessità di individuare una nuova area sgambatura cani come richiesto dalla cittadinanza”. È quanto ha chiesto Gabriele Ruocco, capogruppo della Lista RossoVerde nel Municipio Bassa Valbisagno, in una mozione bocciata dalla maggioranza di centrodestra.

“Nonostante il supporto di Aster e la grande passione e dedizione dei volontari che curano la villa – spiega Ruocco denunciando la situazione con alcune foto – chiedo al Municipio di impegnarsi affinché l’amministrazione possa potenziare gli interventi manutentivi quotidiani garantendo un intervento costante sulla cura delle strutture”.

“Durante il consiglio è mancato il buonsenso, la maggioranza ha perso l’occasione per mostrarsi vicina ai bisogni del territorio – prosegue Ruocco -. Villa Imperiale è una grande risorsa per la Bassa Valbisagno e non solo; un grande polmone verde che ha bisogno da parte delle istituzioni della massima attenzione. Spero che questo episodio non si ripeta, inutile sottolineare che purtroppo da una parte sia mancata quella elasticità che avrebbe permesso al Municipio di impegnare l’amministrazione centrale a dedicare più attenzione verso il Parco di Villa Imperiale. Da parte mia la porta del dialogo rimane aperta a qualsiasi iniziativa volta a risolvere questo problema e a dare una risposta concreta ai cittadini”.

“La lista RossoVerde, supportata da tutta la minoranza, evidenzia il grande senso civico di tantissimi volontari che sopperiscono alla carenza manutentiva donando il loro prezioso tempo a favore della comunità”, conclude Ruocco.