Villa Castagneto di Rapallo, Tosi (M5s): “Ancora chiuso il centro diurno inaugurato 6 mesi fa”

Genova. “Il tempo passa e il centro diurno di Villa Castagneto a Rapallo è ancora chiuso. Tutto fermo nonostante l’ormai ex assessore alla Sanità avesse detto, rispondendo a un’interrogazione del M5S depositata il 27 settembre e portata in Aula il 4 ottobre, che era questione di poco e che il via era legato al disbrigo delle ultime formalità burocratiche”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che poi aggiunge: “Siamo alle solite: le risposte di questa Giunta vanno prese con le pinze e la non apertura del centro diurno rapallese certifica quando detto in precedenza: ci prendono in giro. La domanda a questo punto sorge spontanea: ma mentono sapendo di mentire o non fanno perché non sono capaci di chiudere il cerchio? E poi, l’apertura “imminente” di Villa Castagneto farà la stessa fine del Punto nascite di Pietra Ligure? Perché pare che in questa regione si rincorra continuamente lo step successivo senza mai afferrarlo. Domani diventa poi dopodomani e quindi il giorno dopo ancora fino all’esasperazione”.

“Tornerò – e conclude – ad affrontare la questione nel primo Consiglio dedicato alle interrogazioni nel mese di novembre. Ricordo alla Giunta che il Centro – inaugurato ad aprile con tanto di taglio del nastro targato centrodestra – è nato per dare supporto alle persone con patologie e disagi psichici e che agli utenti in attesa vanno date risposte credibili”.