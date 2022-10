Viabilità alta Valpolcevera, Sanna (PD): “Dopo sette mesi dall’incontro, il Comune di Genova non ha ancora risolto il problema”

Genova. Il consigliere regionale Armando Sanna (PD) torna sul tema della viabilità in Via Mercati Generali. Da mesi i cittadini di Sant’Olcese e Serra Riccò stanno attendendo risposte. Ad aggravare ulteriormente la situazione si è aggiunta l’ulteriore riduzione di corsia, dovuta ad un incidente avvenuto nel mese di giugno.

“La situazione viabilità che perdura da mesi in Via mercati Generali in Valpolcevera è a dir poco vergognosa.

Nel mese di marzo si era svolto un incontro fra il Comune di Genova e i comuni valligiani per illustrare i motivi del restringimento a cui si devono le criticità quotidiane di migliaia di cittadini, prospettando soluzioni a cui, oggi, dopo sette mesi, non è stato ancora dato seguito” – denuncia il Consigliere Armando Sanna.

“Inutile sottolineare ulteriormente l’importanza di quella direttrice, unica via di accesso per i suddetti comuni a Genova, nonché snodo di collegamento con l’Alta Valbisagno e parte integrante della viabilità di realtà come l’Istituto Italiano di Tecnologia. Senza contare l’elevata mole di traffico pesante verso le aziende limitrofe. Una situazione non più sostenibile, verso la quale è necessario che l’amministrazione comunale di Genova e declinazioni, diano seguito a quanto annunciato molti mesi fa.

I cittadini vogliono risposte immediate ad una situazione grottesca e decisamente vergognosa che rischia di isolare una buona fetta della città metropolitana. La periferia non sia, ancora una volta, all’ultimo posto nella scala delle priorità.” conclude Sanna.