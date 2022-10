Via Trensasco, la strada chiusa al traffico diventa una discarica a cielo aperto

Genova. E’ stata chiusa al traffico per permettere i lavori di messa in sicurezza della sede stradale, e dopo pochi giorni si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, con carichi di rifiuti ingombranti che vengono depositati abusivamente nottetempo.

Parliamo di via Trensasco, la strada che collega il Comune di Genova con Sant’Olcese attraverso l’omonimo paese e che dallo scorso 7 settembre è chiusa al transito veicolare a causa di una frana che da tempo sta erodendo la carreggiata. Ad oggi i lavori sono iniziati, ma il ‘vicolo cieco’ ha trasformato ogni piccolo anfratto della via in un potenziale spazio di abbandono rifiuti.

Sono diverse le segnalazioni arrivate a Genova24 in questi giorni: mobili, detriti, avanzi di cantieri e addirittura una sedia a rotelle, abbandonata a margine della strada. Una situazione che unisce al disagio di chi vive nel dissesto il degrado di vivere tra i rifiuti.