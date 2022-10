Via Novella: il rumore delle sedie spostate, poi la furia omicida: Francesco Evangelista colpito con 21 coltellate

Genova. Claudio Evangelista aveva gravi problemi psichiatrici oltre a un ritardo mentale ma non avrebbe manifestato mai comportamenti violenti e nessuno poteva immaginare quello che è accaduto alle 19 di ieri, quando in preda a una rabbia incontrollabile ha ammazzato il padre Francesco, colpendolo con 21 coltellate.

A scatenare la furia omicida nell’abitazione di via Novella dove il 42enne omicida viveva con i genitori e una sorella sarebbe stato il rumore: Claudio ieri pomeriggio voleva dormire mentre il padre Francesc,o 77 anni, era andato in camera sua. Forse voleva un po’ di compagnia per vedere la tv ma Claudio lo aveva scacciato in malo modo.

Poi non è chiaro cosa sia successo: il padre sembra abbia spostato alcune sedie facendo rumore e il 42enne completamente fuori di sé è uscito dalla stanza: ha cominciato ha litigare con il padre, poi è andato in cucina dove la madre stava preparando la cena, ha preso un coltello e ha colpito l’anziano genitore con 21 fendenti, 14 alla schiena e 7 sul petto.

L’uomo è morto poco dopo e mentre la sorella Carmen ha chiamato i soccorsi Claudio è rimasto immobile, con il coltello abbandonato accanto al corpo del padre. Evangelista è stato immediatamente arrestato dagli uomini delle volanti e portato nel carcere di Marassi Per lui nelle prossime ore sarà fissata la convalida dell’arresto davanti al gip.

Scontata la richiesta da parte del sostituto procuratore Paola Calleri di una perizia psichiatrica per l’omicida che era stato visitato per l’ultima volta dai medici del centro di salute mentale di Voltri nella giornata di venerdì. Le indagini per capire cosa sia accaduto sono affidate alla sezione omicidi della squadra mobile. Disposto anche il sequestro delle cartelle cliniche del 42enne per capire come mai, nonostante i farmaci e le cure, si sia scatenata una tale violenza.