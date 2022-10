Via le mascherine sui mezzi pubblici, da oggi stop all’obbligo: addio anche alla “catenella” sui bus Amt

Genova. Da oggi, 1 ottobre, come previsto, decade l’obbligo di indossare le mascherine (Ffp2 ma anche chirurgiche) su autobus, treni, metropolitane e anche mezzi pubblici.

Lo ha stabilito il ministero della Salute che, però, ha anche prorogato di un altro mese, fino al 31 ottobre, l’obbligo di utilizzare le mascherine negli ospedali e altre strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA.

Naturalmente chi lo vorrà potrà continuare a indossare la mascherina sui mezzi pubblici ma non essendo più obbligatoria non ci sarà più il rischio di essere sanzionati in caso di mancato possesso del dispositivo di protezione.

A Genova come in altre città, a dire il vero, erano in molti a “dimenticare” la Ffp2 o a lasciarla abbassata sul mento, una pratica “fuorilegge” cresciuta in particolare tra i ragazzi con la riapertura delle scuole ma verificatasi già in estate anche con i tanti turisti stranieri che ignoravano i regolamenti del nostro Paese.

Di contro c’è chi non ha alcuna intenzione di perdere l’abitudine alla prevenzione. Non solo per via del Covid i cui contagi sono in rialzo, con l’arrivo della stagione fredda, l’aumento dell’affollamento sui mezzi pubblici e la chiusura dei finestrini una buona fetta della popolazione opterà spontaneamente per mantenere la mascherina anche per dribblare le classiche influenze stagionali. La mascherina resta consigliata per le categorie “fragili”.

Ma da oggi, oltre alla mascherina, decade anche un’altra misura considerata “odiosa” dagli utenti del trasporto pubblico: quella catenella che limitava l’accesso alla porta anteriore degli autobus e l’area più vicina alla cabina del conducente. Da qualche mese l’area off limits si era ridotta ma fino a qualche tempo fa la catenella sottraeva ai passeggeri anche la prima fila di sedili.

Con un ordine di servizio di un paio di giorni fa l’azienda di trasporto pubblico Amt ha chiarito che da oggi, 1 ottobre, con il venire meno dei provvedimenti di legge emergenziali sarebbe stato normalizzato l’esercizio, rimuovendo la cosiddetta catenella a bordo.

Tale provvedimento interviene in un momento di significativo incremento dei passeggeri, registrato con l’inizio del servizio invernale e consente di utilizzare al meglio gli spazi interno al bus riportando a norma i posti offerti.

Rimane ancora temporaneamente sospesa, invece, la vendita a bordo dei titoli di viaggio, cosa che poteva avvenire – nel tempo pre Covid – sulle corse notturne e in quei casi in cui fosse impossibile per il passeggero trovare rivendite esterne.

Tra i motivi che hanno portato l’azienda a far rimuovere la catenella – comunque apprezzata dagli autisti – anche la riduzione a casi marginali del numero di contagi tra il personale.

Tuttavia nelle prossime ore la catenella potrebbe ancora essere una realtà su molti veicoli: lo smontaggio della barriera mobile dai 600 veicoli Amt è iniziato solo nelle ultime ore e sarà ultimato progressivamente. L’azienda conta di ultimare il lavoro entro lunedì mattina.