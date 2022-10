Via di Francia chiude per una notte: le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico

Genova. A seguito dell’interdizione al traffico veicolare di via di Francia a causa di lavori stradali, dalle ore 20.00 di martedì 11 ottobre alle ore 7.00 di mercoledì 12 ottobre, le linee 1, 3, 7, 9, 20, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Linee 1, 7, 9, 20, N1 e N2

Direzione Ponente: i bus, giunti in via Milano, imboccheranno la binata a mare del tunnel di via di Francia e proseguiranno per via Milano, via Pietro Chiesa, via Angelo Scarsellini, rotatoria di via Scarsellini, via di Francia, dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Levante: percorso regolare.

Linea 3

Direzione Ponente: percorso regolare.

Direzione Levante: i bus, giunti in via Pacinotti, proseguiranno per via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Cantore, via Milano, dove riprenderanno regolare percorso.